Turgutlu’da şenlik heyecanı

26 Ağustos 2022 Cuma, 17:02

Turgutlu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Turgutlu’nun kurtuluşunun 100. yılının da kutlanacağı Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri için son hazırlıklar sürüyor. 30 Ağustos – 7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şenlikte Turgutlu halkını 9 gün boyunca dopdolu etkinlikler bekliyor olacak.

İREM DERİCİ, MANUŞ BABA VE İLYAS YALÇINTAŞ TURGUTLU’DA

Şenlikler kapsamında Zafer Bayramı’nın 100. yılı Zafer Korteji ve ardından İrem Derici konseri ile kutlanacak. Turgutlu’nun kurtuluşunun 100. yıl coşkusu İlyas Yalçıntaş konseri ile yaşanacak. Manuş Baba 3 Eylül Cumartesi günü sevenleriyle buluşacak.

HEMŞEHRİ GECELERİ DAMGA VURACAK

Şenlikte ayrıca dört gün boyunca hemşehri geceleri düzenlenecek. Turgutlu’daki hemşehri dernekleri ile birlikte organize edilen gecelerde, 31 Ağustos Çarşamba günü Makedonya ve Azerbaycan Kültürleri, 2 Eylül Cuma günü Karadeniz ve Erzurum Kültürleri, 4 Eylül Pazar günü Yörük ve Selendi Kültürleri, 5 Eylül Pazartesi günü Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecesi Turgutlu halkıyla buluşacak. 6 Eylül Salı günü ise ünlü sanatçı Serkan Çağrı’nın onur konuğu olacağı Zurnaların Çığlığı Festivali ile zurna üstatları müzik dolu bir akşam yaşatacak.

RAHVAN AT YARIŞLARI VE KİTAP FUARI

Farklı etkinliklerin de yapılacağı Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinde Almila Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında 1 Eylül Perşembe günü Çizmeli Kedi Müzikali ile Çocuk Korosu ve Grup Bir Eylül konseri, 4 Eylül Pazar günü Rahvan At Yarışları, 5 Eylül Pazartesi günü Zurna Eğitim Atölyesi gerçekleşecek. “Birlikte Oynayalım” müzikli danslı sokak tiyatrosu 31 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında çocukların beğenisine sunulacak. 28 Ağustos – 11 Eylül tarihleri arasında Kitap Fuarı düzenlenecek.

BAŞKAN AKIN’DAN DAVET

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimize çok az bir süre kaldı. Hemşehrilerimizin çokça eğlenmesi, keyifli vakit geçirmeleri için hazırlıklarımıza titizlikle devam ediyoruz. Bu yıl da hiç unutamayacağımız bir şenliğe imza atacağız. Zafer Bayramımız ve Turgutlu’muzun 100. yıl coşkusunu da hep birlikte yaşayacağımız Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliğimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.



