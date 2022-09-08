Turgutlu’da şenlikler İlyas Yalçıntaş konseriyle sona erdi

08 Eylül 2022 Perşembe, 13:11

Turgutlu Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayram’ında başlattığı ve 9 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerin Turgutlu halkıyla buluştuğu Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri muhteşem bir konserle sona erdi. İlyas Yalçıntaş verdiği konserle 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Muhteşem bir performansla şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti.

Yalçıntaş aynı zamanda Turgutlu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Turgutlulu hayranlarının yanında olarak 100. yıl coşkusunu ve sevincini de paylaştı.

AKIN: YETER Kİ SİZ İSTEYİN, BEN SİZE YİNE GETİRİRİM

Sahneye Eşi Sabriye Akın ile birlikte çıkan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu'muzun düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı bütün Turgutlululara kutlu olsun! Daha nice 100'lü yaşlara. 30 Ağustos'ta başlayan Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizin bu gece dokuzuncusu ve sonuncusu. Yeter ki siz isteyin, ben size yine getiririm. Sevgili hemşehrilerimiz siz bana verdiğiniz sözleri tuttuğunuz sürece, birbirinizle kavga etmediğiniz, kadınlarımıza kızlarımıza saygılı olduğunuz sürece, burada eğlenmeye geldiğiniz sürece hiç problem yok; en güzellerini getireceğim. En güzelleri sizlerle birlikte olacak. Sizlerden bir söz istemiştim, yarım kaldı. Biliyorsunuz İrem Nur bebeğimiz var. Onların kampanyasına destek oluyorsunuz. Yüzde birlik bir payımız kaldı. Yüzde altmış dokuz olduk. Yüzde yetmişe gelmek için yüzde birlik bir payımız var. Bu gece bu yüzde birlik payı tamamlayalım. İkinci istediğim; Turgutlu Belediyesinin kan merkezi var arkadaşlar. Kanın hepimize ne zaman ihtiyaç duyulacağını bilmiyoruz. Sizlerden de kan bağışına destek olmanızı rica ediyorum” dedi.

Başkan Çetin Akın konser sırasında ayrıca Ege Orman Vakfı iş birliğiyle 10 adet fidan bağışı hediyesini İlyas Yalçıntaş’a takdim etti. Genç sanatçı fidan bağışı hediyesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek Başkan Çetin Akın’a teşekkür etti. İlyas Yalçıntaş’tan önce sahneye çıkan Turgutlulu genç müzisyenler Mas ve Basa ise kendi şarkılarını seslendirdiler. Genç yeteneklerin performansları dinleyicilerden büyük beğeni topladı.