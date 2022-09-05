Turgutlu’da şenlikler tüm hızıyla devam ediyor

05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:03

Manisa’da Turgutlu Belediyesi’nin birbirinden farklı ve renkli etkinlikleri Turgutlu halkıyla buluşturduğu Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinin altıncı günü Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecesi ve Zurna Eğitim Atölyesi ile sürecek.

Turgutlu Arnavut Kültür Derneği ile Turgutlu Bitlisliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenecek Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecesi’nde Mikail Güllü, Grup Albana, Bitlis Folklor Ekibi ile Çahok Folklor Ekibi konser ve gösterileriyle şenliğe renk katacak. Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecesi, 5 Eylül Pazartesi günü saat 20:00’da Orta Park Saat Kulesi önünden kortej yürüyüşüyle başlayacak. Gece, saat 21:00’da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda konserler ve halk oyunları gösteriyle devam edecek.

ÖĞRETİCİ ZURNAZENLER VE ATÖLYE ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GELECEK

Zurnaların Çığlığı Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Zurna Eğitim Atölyesi’nde ise Öğretici Zurnazenler ile Atölye Öğrencileri bir araya gelecek. Zurna Eğitim Atölyesi 5 Eylül Pazartesi günü saat 13:00’da Alyanss Garden Düğün Salonu’nda yapılacak.

MÜZİKLİ DANSLI SOKAK TİYATROSU ÇOCUKLARLA BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

“Birlikte Oynayalım” Müzikli Danslı Sokak Tiyatrosu ise saat 17:00’da Mustafa Kemal Mahallesi İsmail Kırdar Parkı’nda, saat 18:00’da İstasyonaltı Düğün Salonu önünde, saat 19:00’da ise Huzurevi Parkı’nda çocuklar ve ailelere eğlenceli anlar yaşatacak.

Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleriyle eğlenceli akşamların yaşandığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “30 Ağustos Zafer Bayramımızda muhteşem bir kortej ve konserle başladığımız Zafer Bayramı, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizde doyasıya eğleniyor, farklı kültürleri şenliğimizde buluşturuyoruz. Şenliğimizin son hemşehri gecesi olacak olan Arnavut-Balkan ve Bitlis-Yöresel Doğu Kültürleri Gecesi ile Zurna Eğitim Atölyemize ve sokak tiyatromuza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.