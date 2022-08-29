Turgutlu’da ‘Yağlı Pehlivan Güreşleri’ ve ‘Deve Güreşleri’nin tarihleri belli oldu
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin 8 Ekim Cumartesi, Deve Gürüşleri’nin de 12 Mart 2023 olduğunu duyurdu.
Manisa, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçenin kültürü için oldukça değerli olan ‘Yağlı Pehlivan Güreşleri’ ve ‘Deve Güreşleri’nin tarihlerini açıkladı. Turgutlu Devecilik Kültür ve Deve Güreşleri Sevenler Derneği ile bir araya gelen Başkan Akın, Türkiye’nin farklı illerinden birçok şampiyon devenin ve güreş severlerin katılımıyla “Büyük Turgutlu Deve Güreşleri”nin 12 Mart 2023 tarihinde gerçekleşeceğini söyledi.
TURGUTLU YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ 8 EKİM CUMARTESİ
Turgutlu Yağlı Pehlivan Güreşleri hakkında da bilgi veren Başkan Çetin Akın, Turgutlu Yağlı Pehlivan Güreşleri tertip komitesiyle bir araya gelerek organizasyon planlamaları hakkında görüşmelerini gerçekleştirdi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ”Asırlardır devam eden yağlı güreşler ile deve güreşleri geleneğini devam ettirmek bizim adımıza önemli. Dernek yöneticileri ile bir araya gelerek Büyük Turgutlu Deve Güreşleri’nin tarihini 12 Mart 2023 Pazar günü olarak belirledik. Bununla birlikte 8 Ekim 2022 Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz yağlı güreşlerinin detayları hakkında tertip komitemizle görüşmelerimizi yaptık. Turgutlu Yağlı Pehlivan Güreşleri ile Büyük Turgutlu Deve Güreşlerimize tüm hemşehrilerimizi şimdiden davet ediyorum” dedi.
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