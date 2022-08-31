Turistlere özel 'İstanbulkart' dönemi yarından itibaren başlıyor

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kenti turizmin başkenti yapma vizyonuyla başlatılan proje, yabancı misafirlere kent içinde kolayca hareket edip İstanbul'u gezme imkanı sunacak.

Dünyanın en önemli iş ve turizm merkezlerinden İstanbul'u gezmek isteyen ziyaretçiler için yönlendirici bir rota ve rehber kitiyle sunulacak "İstanbul City Card", birbirinden farklı 6 tasarımıyla şehirden ayrılan turistler için bir anı kartı da olacak.

Kartta 1 ila 15 günlük sınırsız ulaşım hakkı ve turistik otobüs turu seçeneği bulunacak. "İstanbul City Card" tasarımlı biletmatikler, turistlerin yoğun olduğu 30'dan fazla noktada yer alacak.

İstanbul City Card sahipleri, seçeneklerden ilki olan "Hop on-Hop off" hizmetinde İBB'ye ait çift katlı otobüslerle İstanbul'un en çok ziyaret edilen yerlerini gezebilecek. İstedikleri noktada inerek bir sonraki durakta yeni gelen ringle 24 saat boyunca yolculuğuna devam edebilecek.

Diğer seçenekte, tercih edilen gün sayısına göre İstanbul içi toplu ulaşımda sınırsız geçiş hakkı sağlayan hizmet türü sunulacak.

Turistik karta hizmetlerden istenilen seçenekler yüklenebilecek, ring seferinin yanında süreli abonman da alınabilecek

MÜZELERE GİRİŞ İMKANI

İstanbul City Card'a, yakın zamanda Kültür AŞ'ye bağlı müzelere giriş ve Şehir Hatları ile Boğaz turu gibi imkanlar eklenecek.

Kart, 1 Eylül'den itibaren satış noktalarında yerini alacak.