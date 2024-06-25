Turizm beldesinde büyük yangın… Alevler plaja doğru ilerliyor!
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çöplük civarında başlayan yangın makilik alana sıçradı. Şiddetli poyrazın etkisiyle büyüyen alevler Sarımsaklı Plajı’nın da olduğu ormanlık alana doğru ilerliyor.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ta çöplük yakınlarında başlayan yangın poyrazın etkisiyle makilik alana sıçradı.
Kısa sürede tutuşan otlar yüzünden geniş bir alana yayılan alevler Ormanlık alanı tehdit etmeye başladı. Sarımsaklı Plajı’nın bulunduğu bölgeye doğru ilerleyen yangına Orman Bakanlığı’na ait 2 yangın söndürme uçağı ve 1 amfibi helikopter ile havadan, yine Orman Bakanlığı’na ait arazözler ile Ayvalık ve Balıkesir belediyesinin iş makineleri ve çok sayıda personel ile müdahale edilmeye başlandı.
Yangının şiddetli rüzgar sebebiyle Küçükköy ve Sarımsaklı istikametine hızlı bir şekilde ilerlediği bildirildi.
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