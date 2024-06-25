Marmara Üniversitesi'nde otluk alanda yangın
Kartal'da bulunan Marmara Üniversitesi Mehmet Genç kampüsünün içindeki otluk alanda yangın çıktı.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi'nde bulunan Marmara Üniversitesi Mehmet Genç kampüsü içindeki otluk alanda çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.
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