Turizmciler pandemiyi fırsata çevirmek istiyor

26 Eylül 2021 Pazar, 10:00

Turizmin bu yıl gösterdiği performansı, gelecek yıl perspektifi ve alternatif turizm masaya yatırıldı.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Meeting Point Turkey CCO’su Kamil Özil ve Anex Tour Genel Müdürü Vural Karasu’nun panalist olduğu toplantıda turizm sektörünün pandemiye rağmen bu yıl gösterdiği peformansı, gelecekteki beklentileri ve cari açığın kapanmasına katkıları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinin, iş insanlarının, ekonomistlerin, MTA sporcularının ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda, Megasaray Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öztürk, Katılımcıları selamlayarak “Otelimizi pandemi döneminde açık tuttuk. Bu dönemde çalışanlarımızı eğittik ve hizmet kalitemizi arttırdık.”dedi.

Celal Toprak (Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı) ; “Geçen sene de aynı konseptle bir araya geldiğimiz bu toplantıları gelenekselleştirme arzusundayız. Antalya’da turizm ve ekonominin nabzının tutulduğu bu toplantılarda bu yıl ilave olarak alternatif turizmin ekonomiye katkısını konuşacağız” dedi.

Panelde ilk söz alan Kemal Şahin (Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı), “Bu sene Belek’te, pandemi döneminde Haziran’a kadar otellerin çoğu kapalıydı.

Bir kısmı Haziran’da bir kısmı da Temmuz’da açıldı. Biz Megasaray’ı kışın kapatmadık ve kış aylarında 100’ün üzerinde enternasyonal turnuva yaptık. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen 5000’e yakın sporcu ağırladık.2021 senesinin ilk aylarında sporcularla ve ilave gelen müşterilerimizden %50 civarı doluluk yakaladık. Ancak Mart ayının sonuna doğru tam dolacakken Rusya’dan kapanma haberleri geldi ve rezervasyonlar iptal edildi.

Nisan’da Rusya’nın tamamen kapanmasına rağmen %70 doluluk yakaladık. Haziran’da Belek bölgesindeki otellerin doluluğu %43’ü yakaladı. Megasaray %78’ i buldu. Temmuz ve Ağustos aylarında ise bölge otelleri %70’i aştı ve biz de tam doluluğa yaklaştık. Şu an Megasaray’da 1200 misafirimiz var.

Ekim’de de şimdiden %95 doluluğu bulduk. Görüldüğü gibi Antalya yaz aylarını göreceli olarak diğer bölgelerden daha iyi geçiriyor.

Türkiye’ye Ağustos sonuna kadar 14 milyon turist geldi. Geri kalan ayları da turizm bu performansı gösterirse sene sonuna kadar 23 milyonu bulabiliriz. Vaka sayılarını aşağı çekebilirsek, İstanbul ve Batı Anadolu da biraz hızlanırsa 25 milyonu bulabiliriz. Böylece bu sene turist sayısı geçen senenin iki mislini bulacaktır. 2022 yılında pandemi kontrol altına alınırsa, birikmiş tatil arzusunun da ivmesini alarak en azından %50 artış yakalarız.

Biz bu sene pandemiye rağmen önemli stratejik kararlar aldık. Pazarlarımızı çeşitlendirdik. Ukrayna, Polonya, Kazakistan pazarlarına açıldık. Rusya’nın eksikliğini Ukrayna ile kapattık.

Bazı oteller müşteri çekebilmek için fiyatlardan taviz verirken biz fiyatlarımızı aynen uyguladık, taviz vermedik. Böylelikle marka değerimizi de koruduk.

Ayrıca Turquality’e de girerek ki çok az otel bunu aldı. Markamızın değerini artırmak için çalışıyoruz.

Bu çalışmalarımızla pandemiye rağmen stratejik adımlarımızla 2019’daki performansımızı yakalayacağız. Şu ana kadarki performansımız onu gösteriyor.” dedi.

“Turizmde Alternatifler Yaratmak Zorundayız” diyen Kemal Şahin konuşmasına şöyle devam etti, “Golf turizminde isim yapan Belek’e Megasaray Tenis Akademisi’ni kurarak Teniste de dünya çapında ses getiren turnuvalar yaptık. Böylece hem doluluğumuzu arttırdık, hem de kış aylarımızı değerlendirdik. Dünyanın dört bir yerinden gelen binlerce ünlü sporcuyu ağırladık. Böylelikle bölgenin tanıtılmasına ve ülkemizin ekonomisine de ciddi katkı sağladık.

Ayrıca MTA’da FİFA standartlarında futbol sahalarımızla hizmet veriyoruz. Kano Kompleksi kurarak Avrupa’nın milli takımlarını bölgeye getiriyoruz. Uluslararası Bisiklet Yarışları’na ev sahipliği yapıyoruz.

Yaz turizmine alternatif olarak kış turizminde de yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Kayseri Erciyes’te 3 oğlumun beraber işlettiği Das 3917 o bölgenin en popüler oteli oldu. Tabii ki bu oteli Akın, Deniz, Barış Şahin organize etti. Ayrıca Erciyes’te ikinci bir otel yatırımımızı hayata geçiriyoruz.

Kış aylarında Megasaray’ın çalıştıramadığımız kadrolarını dağ otelinde, yaz aylarında dağda çalıştıramadığımız personeli de megasarayda çalıştırarak ciddi bir tasarruf yapıyoruz. Personelimiz 12 ay çalışma imkanı buluyor. Böylelikle iki otelde yüksek standartta hizmet verebiliyoruz. Aynı zamanda kış aylarında Antalya’da Megasaray’da yaptığımız spor aktivitelerini yaz aylarında da dağ otelinde yapacağız. Dolayısıyla iki otel arasında hem sezonları uzatarak hem de doluluğu yükselterek ciddi bir sinerji yaratmış olacağız. Böylece hem yazın hem kışın ülkemizin dünya çapında sporculara ev sahipliği yaparak hem Türkiye’yi tanıtıp hem de ilave döviz getirme imkanı yaratıyoruz.

Biz Şahinler Holding olarak Tekstil’de yakaladığımız başarıyı turizme de taşıdık. Ve Turizm sektöründe büyümeyi hedefliyoruz. Antalya havzasında ve Batı Anadolu’da bazı otellerle görüşüyoruz.

Yeni oteller aramaya devam ediyoruz. Özellikle Antalya bölgesinde bir otel daha devreye almak istiyoruz.”

Turizmde Almanya pazarını değerlendiren Meeting Point CCO’su Kamil Özil, "Pandemiden dolayı 2020'de 400 bin civarında Alman turist geldi. Bu yıl bir milyona ulaşacağız.. 2022'de, 2019'un %80 artmasını hedefliyoruz. Krizli dönemde turizmciler fazla yatırım yapmadılar. Oysa Megasaray hem personeline hem de tesise yatırım yapmaya devam etti. Bundan dolayı yoğun çalıştığımız Megasaray'ın modelinin bütün turizme yayılmasını isterdik. Turizme Megasaray aşısı yapmak lazım. Megasaray Belek'in ilk tesislerinden biri ve Almanya'da çok bilinen bir marka. Megasaray’ın tekrar gelen misafir sayıları çok yüksek olduğu için krizde bile geliyorlar" dedi.

Turizm de Rusya pazarını değerlendiren Anex Tour Genel Müdürü Vural Karasu, “2016'da Rusya krizini yaşadık ama pandemi çok daha büyük bir kriz oldu. Anex olarak, Rus pazarı için geçen yılı kıstas kabul etmiyoruz. Ukrayna iki katına çıktı. Nisan ve Mayıs’ı Rusya kapalı olduğu için kaybettik ama Ağustos ve Eylül iyi geçti. Ekim ve Kasım da iyi görünüyor. Bu sene Mart ayında otellerin yarısı Rus ile doldu. Bu bizim pek de alışık olmadığımız bir şeydi. Bunda uzak destinasyonların kapalı olmasının avantajı oldu.

Turizmcilerin en büyük sorunu personel. Birçok otel %60 dolulukta personel olmadığı için rezervasyon alamıyor. Orta ve uzun vade de personel ihtiyacı doğacak. Sekiz ay açık kalıp on iki ay maaş vermek mümkün değil. En alt kademede maaş alan insanlardan söz ediyorum. Bunu meslek olarak görmek gerekir ve bu ancak hükümet ile işbirliği yapılarak çözülebilir” dedi.

Toplantı da Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca, AKTOB’un Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya ve ekonomistler de söz alarak katkı yaptılar. Ayrıca basın mensuplarının sorduğu ilginç sorularla verimli fikirler ortaya çıktı.

Ayrıca Megasaray Tenis Akademisi’nin baş antrenörü Alaattin Karagöz akademide yapılan dünya çapında turnuvalar ve akademide yetiştirdiğimiz sporcuların başarıları hakkında bilgi verdi.

Kemal Şahin son olarak herkesi “27 Eylül Pazartesi Günü Dünya Kupası olarak da bilinen

Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup turnuvalarının Aspendos’ta Türkiye Tenis Federasyonu ile birlikte startının verileceği basın toplantısına davet etti.