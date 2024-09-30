Türk aydınları Sokak Hayvanları Yasası'na tepki göstererek Anasayasa Mahkemesi'ne çağrıda bulundu

Yayınlanma: 30.09.2024 - 18:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:01

AKP'nin hayati tehlike oluşturduğu gerekçesiyle, sokak hayvanlarının, özellikle de köpeklerin 30 gün içinde sahiplenilmemesi halinde "uyutularak", yani enjeksiyonla öldürülmesine ilişkin yasal düzenlemenin ardında tartışmalar devam ediyor.



Kamuoyunda 'Katliam yasası' olarak adlandırılan düzenlemeyle ilgili ülkemizin kültür, sanat, edebiyat ve akademi dünyasının temsilcileri ve her meslek topluluğundan aydınlar bir araya gelerek Anayasa mahkemesine çağrıda bulundu.



Yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİNE,

30 Temmuz 2024 tarihinde TBMM’den geçip, 2 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Sokak Hayvanları (sahipsiz köpekler) Yasası”, ilgili komisyonca hazırlanma süreçlerinden başlayarak kamu vicdanını yaralamış, yasallaşma sonundaki uygulamalar ise tahmin edildiği gibi insaf dışı ve toplumsal vicdanı kanatıcı bir boyuta ulaşmıştır.

Yüce mahkemenin değerli üyeleri;

Canlı haklarına, vicdana, en yüce ve doğal insani duygulara aykırı bu yasanın iptali için tarafınıza yapılan başvurunun bir an önce karara bağlanarak söz konusu uygulamaların durdurulmasının sağlanmasını, biz aşağıda imzaları bulunan, ülkemizin kültür, sanat, edebiyat ve akademi dünyasının temsilcileri ve her meslek topluluğundan aydınlar olarak sabırsızlıkla bekliyoruz.

Saygılarımızla."



Sokak Hayvanları (sahipsiz köpekler) Yasası'yla ilgili yapılan çağrıda imzası bulunan isimler şu şekilde:

Ataol Behramoğlu, Bedri Baykam, Orhan Aydın, Müjdat Gezen, Dilek Türker, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Rutkay Aziz, Mehmet Aksoy, Vecdi Sayar, Yeşim Eyüboğlu, Vedat Sakman, Menderes Samancılar, Merdan Yanardağ, Ünal Ersözlü, Prof.Dr. Yusuf Alper, Zülal Kalkandelen, Zeynep Oral, Tamer Levent, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Ahmet Saltık, Prof. Dr. Onur Bilge Kula, Prof. Dr. Erendiz Atasü, Nejat Yavaşoğulları, Alper Akçam, Bekir Yurdakul, Salih Turan, Uğur Kökden, Ercan Karakaş, Melike Demirağ, Cahit Berktay, Nihat Behram, Mazlum Çimen, Tuna Kiremitçi, Uğur Poyraz, Mehmet Yeşiltepe, Mehmet Esatoğlu, Salih Güney, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Müjde Ar, Selva Erdener, Ergün Özer, Güray Öz, Haluk Şahin, Ahmet Kanneci, Nevra Bucak, Hakan Şenocak, Tülay Ferah, Namık Kuyumcu, Günel Altıntaş, Ayhan Gülsoy, Gani Cansever, Işık Öğütçü, Handan Selçuk, Ekrem Demiröz, Ayça Öztorun, Tuğrul Keskin, Ufuk Karakoç, İlhan Gülek, Hidayet Karakuş, Haydar Ergülen, Ercan Akyol, Hüseyin Yurttaş, Zeynep Akatlı Altıok, Hayati Asılyazıcı, Erdem Gül, Eren Aysan, Erhan Doğan, Levent Üzümcü, Halim Yazıcı, Feridun Andaç, Hüseyin Haydar, Ahmet Özer, Orhan Alkaya, Erkal Yavi, Mustafa Balbay, İbrahim Baştuğ, İdris Akyüz, Tevfik Kızılkaya, Elif Akkaya, Leyla Tavşanoğlu, Nebil Özgentürk, Halil Öztürkmen, Selda Bağcan, Metin Coşkun, Gülcan Altan, Gürol Sözen, Hasan Yükselir, Dengin Ceyhan, Öner Yağcı, Gültekin Çizgen, Özgür Efe, Abdülkadir Paksoy, Sadık Gürbüz, Rahmi Saltuk, Gani Cansever, İsmail Küçükkaya, Arife Kalender, Sevgi Özel, Attila Aşut, Erhan Doğan, Adil Salih, Mustafa Köz, Nevzat Çelik, Prof. Dr. Erendiz Atasü, Barış İnce, Uğur Dündar, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, İsmail Saymaz, Barış Pirhasan, Barış Zeren, Gülşah Elikbank, Koray Karasulu, Gültekin Emre, Behlül Ablak, Bekir Yurdakul, Güler Kazmacı, Bennu Yıldırımlar, Işık Yenersu, Gülseli İnal, Berhan Şimşek, Besim Kabalcı, Cezmi Ersöz, Can Ataklı, Prof. Dr. Ceyhun Oral, Prof. Dr. Okan Toygar, Gülgün Feyman, Ümit Zileli, Mustafa Farsakoğlu, Gül Erdost, Figen Kıvılcımer, Gamze Akdemir, Can Öz, Faruk Şüyun, Celal Üster, Prof. Dr. Cengiz Taşçı, Cevat Turan, Cihan Demirci, Prof. Dr. Coşkun Özdemir, Fırat Aykut, Fikret İlkiz, FilizNayır, Cüneyt Akman, Coşkun Coştur, Egemen Berköz, Erol Ertuğrul, Filiz Otyam.