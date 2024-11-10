Türk bayrağı dağıtıp, para toplayan 6 kişiye para cezası
Taksim’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü bahanesiyle yurttaşlara Türk bayrağı dağıttıklarını söyleyerek yaklaşan, ardından sözde bağış adı altında para toplayan 6 kişi yakalandı. Telefondan fotoğraf göstererek bayrak verdikleri kişilerden para talep eden kadınlara toplam 5 bin 862 TL para cezası kesildi.
İstanbul Taksim’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde 6 kadın, metrodan çıkan yurttaşları durdurarak Türk bayrağı dağıtıp, ardından para istedi.
Telefondan hasta kişileri gösterip, sözde bağış topladıklarını söyleyerek duygu sömürüsü yapan kadınlar için yurttaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kadınları takibe aldı. Turizm polisi tarafından fiziki takibe alınan 6 kişi, bayrak dağıtıp para toplarken suçüstü yakalandı.
Yakalanan şüphelilere toplam 5 bin 862 TL cezai işlem uygulandı.
Etiketler: #taksim
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