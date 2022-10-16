Türk Eczacıları Birliği, miting için hazırladıkları kumanyayı Bartın'a gönderdi
Türk Eczacıları Birliği, iptal ettikleri miting için hazırlanan 60 bin kumanyayı maden faciası yaşanan Bartın'a gönderdi.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde, 14 Ekim akşamı meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti.
ECZACI KAMUOYUNA— Türk Eczacıları Birliği (@tebkurumsal) October 15, 2022
16 Ekim Pazar günü yapacağımızı duyurduğumuz, haklı taleplerimizi tek ses tek yürek olarak dile getireceğimiz Büyük Eczacı Mitingimizi, Bartın Amasra’da yaşanan ve ülkemizi yasa boğan maden faciasını duyar duymaz erteleme kararı aldık.https://t.co/wQg3CHeDai pic.twitter.com/Lb0LkxLa4V
Bartın'da yaşanan facianın ardından Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczacıların sorunlarını anlatmak için 16 Ekim günü, Ankara'da yapılacak olan "Büyük Eczacı Mitingi"ni iptal etti.
TEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, miting için hazırlanan 60 bin kumanyanın, Bartın'a gönderilmesi için Kızılay ve Ankara Valiliği'ne teslim edildiği aktarıldı.
"Büyük Eczacı Mitingimiz için hazırladığımız 60.000 kumanya, maden ocağı patlamasının gerçekleştiği Bartın ilimizdeki yetkililere ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ankara Valiliği'ne teslim edilmiştir. Bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğiyle bir kez daha Bartın'a ve tüm milletimize geçmiş olsun."
Büyük Eczacı Mitingimiz için hazırladığımız 60.000 kumanya, maden ocağı patlamasının gerçekleştiği Bartın ilimizdeki yetkililere ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ankara Valiliği'ne teslim edilmiştir. pic.twitter.com/hH2VdqPKlY— Türk Eczacıları Birliği (@tebkurumsal) October 15, 2022
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