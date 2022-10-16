Türk Eczacıları Birliği, miting için hazırladıkları kumanyayı Bartın'a gönderdi

16 Ekim 2022 Pazar, 10:00

Bartın'ın Amasra ilçesindeki kömür madeninde, 14 Ekim akşamı meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetti.

ECZACI KAMUOYUNA

16 Ekim Pazar günü yapacağımızı duyurduğumuz, haklı taleplerimizi tek ses tek yürek olarak dile getireceğimiz Büyük Eczacı Mitingimizi, Bartın Amasra’da yaşanan ve ülkemizi yasa boğan maden faciasını duyar duymaz erteleme kararı aldık.https://t.co/wQg3CHeDai pic.twitter.com/Lb0LkxLa4V — Türk Eczacıları Birliği (@tebkurumsal) October 15, 2022

Bartın'da yaşanan facianın ardından Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczacıların sorunlarını anlatmak için 16 Ekim günü, Ankara'da yapılacak olan "Büyük Eczacı Mitingi"ni iptal etti.

TEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, miting için hazırlanan 60 bin kumanyanın, Bartın'a gönderilmesi için Kızılay ve Ankara Valiliği'ne teslim edildiği aktarıldı.

"Büyük Eczacı Mitingimiz için hazırladığımız 60.000 kumanya, maden ocağı patlamasının gerçekleştiği Bartın ilimizdeki yetkililere ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ankara Valiliği'ne teslim edilmiştir. Bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğiyle bir kez daha Bartın'a ve tüm milletimize geçmiş olsun."