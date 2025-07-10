Türk Eczacıları Birliği’nden Sağlık Bakanlığı’na çağrı: 'Halk sağlığı için takviyeler eczane denetiminde satılmalı'

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney, vitamin, mineral ve bitkisel sağlık ürünleri satışının yalnızca eczaneler aracılığıyla gerçekleşmesi gerektiğini belirten bir rapor hazırlayarak TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na iletti.

Üney, raporuna ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Neredeyse her gün, kontrolsüzce ve bilinçsizce kullandıkları bitki çayı veya bitkisel destek ürünleri nedeniyle ölümle burun buruna gelen vatandaşlarımızın haberleri ile karşılaşıyoruz. Bilinçsiz, yanlış ve sahte vitamin ve takviye kullanımı sonucu oluşan riskler, hem hastalarımızın sağlığını tehdit ediyor hem de sağlık sisteminin yükünü artıyor. Bu çok ciddi sağlık sorununun önüne geçmek için farmasötik formdaki sağlık destek ürünlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak yalnızca eczanelerden sunulması için milletvekillerimize çağrıda bulunuyoruz.

Eczacılar, güvenilir bilgi ve yönlendirme sunarak sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran en yakın sağlık danışma noktalarıdır. Bu ürünlerin eczanelerde satışı, sahte ve denetimsiz ürün tehlikesini ortadan kaldıracak ve halk sağlığını koruyacaktır. Birliğimiz, uzun süredir vitamin, mineral ve bitkisel destek ürünlerinin eczacı danışmanlığıyla satılması gerektiğini savunmaktadır. Kenevir bazlı sağlık ürünlerinin de yalnızca eczanelerden satılacak olması, bu çabamızın somut bir adımıdır. Bu durum, eczacıların halk sağlığı için bilimsel danışmanlık sağlayan güçlü bir bariyer konumunda olduğu ilkesini desteklemektedir. En kısa sürede vitamin, mineral ve bitkisel destek ürünlerinin de Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak yalnızca eczanelerden sunulması yönünde bir düzenlemeye ihtiyacımız var.

Sağlık Komisyonunda ‘toplu satış’ hükmünün doğru şekilde tanımlanması gerektiğini belirttik. Çünkü yaylalardan, köylerden gelip annelerinin, babalarının üçer aylık ilaçlarını toplu alıp, tekrar o bölgelere giden hastalarımız olduğunun da dikkate alınmasını ve uygulama esaslarının bunu gözeterek belirlenmesi gerektiğini ifade ettik.

"KKİ SORUNU NEDENİYLE HALKIN CEBİNDEN ÇIKAN İLAÇ MALİYETLERİ ARTMAKTADIR"

Bazı ilaç firmaları kamu otoritesinin belirlediği kuralları tanımama ve tek taraflı kararlarla sistemi işlevsiz hale getirme cüretini gösteriyor. Bu, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve etik bir sorumsuzluk hali olarak hem eczacıları hem de hastalarımızı mağdur ediyor. KKİ sorunu nedeniyle halkın cebinden çıkan ilaç maliyetleri artmakta, ilaca erişimleri zorlaşmakta ve özellikle kronik hastalığı bulunan ve dar gelirli yurttaşlar ciddi şekilde mağdur olmaktadır.”