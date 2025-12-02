Türk Eczacıları Birliği'nden 'zehirlenmelere' ilişkin açıklama: 'Halk sağlığı tesadüflere bırakılamaz'

Türk Eczacıları Birliği (TEB), ilaçlama kaynaklı zehirlenme olaylarına dair bir uyarı açıklaması yaptı.

Söz konusu açıklamada son dönemde ilaçlama kaynaklı olarak İstanbul’da yaşanan facia ve Çorum’da devam eden zehirlenme olaylarının kontrolsüz kimyasal kullanımının yarattığı ciddi riskleri bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi.

Kimyasalların izlenebilirliğinin sağlanması, ehliyetsiz kişilerin uygulamalarının engellenmesi, kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesinin sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, denetim süreçlerinin bütüncül biçimde güçlendirilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, toksikoloji ve ilaç güvenliği alanlarındaki uzmanlıklarıyla eczacıların bu süreçte kritik bir rol üstlendiği ifade edilerek, kullanılan maddelerin güvenliği, doğru bilgilendirme ve zehirlenme risklerinin azaltılmasında eczacıların önemli bir halk sağlığı güvencesi olduğu belirtildi.

Birliğin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklama şöyle:

“HALK SAĞLIĞI TESADÜFLERE BIRAKILAMAZ

Son dönemde ilaçlama kaynaklı olarak İstanbul’da yaşanan facia ve Çorum’da devam eden zehirlenme olayları, kontrolsüz kimyasal kullanımının yarattığı ciddi riskleri bir kez daha ortaya koymuştur.

Halk sağlığını korumak için:

Kimyasalların izlenebilirliği sağlanmalı,

Ehliyetsiz uygulamalar engellenmeli,

Kullanılan ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onayına uygun şekilde denetlenmesi sağlanmalı,

Denetim süreçleri bütüncül olarak güçlendirilmelidir.

Bu ürünlerin ilaç niteliği taşıması nedeniyle, toksikoloji ve ilaç güvenliği alanındaki uzmanlıklarıyla eczacılar, kullanılan maddelerin güvenliği, doğru bilgilendirme ve zehirlenme risklerinin azaltılmasında önemli bir halk sağlığı güvencesidir.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ”