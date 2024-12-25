Türk Eğitim Derneği'nde burs başvurusu duyurusu!
Türk Eğitim Derneği, TED Okulları'nda eğitim görmek isteyen maddi olanakları kısıtlı öğrencilere burs sağlayacağını duyurdu.
Türk Eğitim Derneği, TED Okulları'nda eğitim görmek isteyen maddi olanakları kısıtlı öğrencilere burs vereceğini açıkladı.
Burs sayesinde öğrencilerin tüm eğitim masrafları karşılanırken, kültürel, akademik ve sosyal destekler de verilecek.
Burs öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca da devam edecek.
Başvurular 12 Şubat 2025’e kadar www.ted.org.tr adresinden yapılacak.
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