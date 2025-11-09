Türk futbolundaki yasa dışı bahis skandalında Interpol devrede: 600’e yakın futbolcu ifadeye çağrılacak

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis skandalı genişliyor.

İlk etapta hakemleri kapsayan soruşturmanın ardından ikinci dalga, kulüp başkanları ve futbolculara da sıçradı.

Gelecek hafta yaklaşık 600 futbolcunun ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

INTERPOL DE DEVREDE

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, olayların sadece Türkiye sınırlarıyla sınırlı kalmadığı, Interpol’ün (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) da soruşturmaya dahil olduğu bildirildi.

Interpol tarafından Türk emniyetiyle paylaşılan bilgilere göre futbolcu, teknik direktör ve yöneticilerin Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis siteleri üzerinden oyun oynadığı tespit edildi.

HACIOSMANOĞLU DUYURMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim’de Riva’da düzenlediği basın toplantısında yasa dışı bahis oynayan hakemlerin belirlendiğini açıklamıştı.

Hacıosmanoğlu, “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edildi” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından TFF Hukuk Müşavirliği, söz konusu 152 hakemi 28 Ekim’de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmişti.