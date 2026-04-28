Türk girişimi, global analitik dünyasının en prestijli ödüllerinden IAAA’da ilk üçe girdi

Sosyal medya verisini satış, marka değeri ve hisse fiyatı gibi finansal göstergelerle doğrudan ilişkilendiren analitik modeliyle tanınan ‘Y Combinator mezunu eBrandValue’, INFORMS tarafından düzenlenen ‘Innovative Applications in Analytics Award (IAAA) 2026'da’ üçüncülük elde etti. Ödüle konu olan çalışma, “AI & Big Data Brand Intelligence: Sales-Correlated Social Metrics & Market-Valuation Signals” başlığıyla değerlendirildi; analitik tekniklerin özgünlüğü, farklı sektörlere uygulanabilirliği ve ortaya koyduğu ölçülebilir ekonomik etki kriterleriyle yapılan değerlendirmede şirketin sosyal veriyi ölçüm aracından iş öngörüsüne dönüştüren yapısı global ölçekte karşılık buldu.

ULUSLARARASI ÖLÇEKTE TESCİLLENDİ

INFORMS Innovative Applications in Analytics Award, akademi ve sektör profesyonellerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Geçmiş yıllarda Ford Motor Company, Alibaba, Verizon ve Janssen gibi global şirketlerin yer aldığı IAAA, analitik alanında en saygın referans platformlarından biri olarak kabul ediliyor. eBrandValue'nun elde ettiği üçüncülük, yalnızca teknik yaklaşımın değil, modelin iş dünyasında yarattığı somut değerin de uluslararası ölçekte tescillendiğini gösteriyor.

Ödüle konu olan model, eBrandValue Kurucu Ortağı Prof. Dr. Tolga Akçura'nın pazarlama bilimi ve veri analitiği alanındaki akademik çalışmalarına dayanıyor. Prof. Akçura'nın Marketing Science ve Management Science gibi alanın uluslararası saygın dergilerinde yayımlanan araştırmaları, şirketin geliştirdiği metodolojinin temelini oluşturuyor.

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE WALL STREET DENEYİMİ AYNI MODELDE

eBrandValue'nun yaklaşımı, akademik araştırma ile finansal mühendislik disiplinlerini tek bir analitik çerçevede bir araya getiren nadir örneklerden birini oluşturuyor. Kurucu ortak Prof. Dr. Tolga Akçura, halen Özyeğin Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapıyor; daha önce Long Island ve Purdue üniversitelerindeki görevleri sırasında MBA öğrencileri tarafından iki kez “Distinguished Teacher” seçilmiş bir isim. Şirketin CEO'su Ayşe Akçura ise Carnegie Mellon Tepper'dan finansal mühendislik yüksek lisansına sahip; 15 yılı aşkın Wall Street kariyerinde Goldman Sachs'ta Vice President, Bear Stearns ve Citibank'ta Managing Director olarak görev yaptı. Bu birleşim, veri odaklı karar alma kültürünü şirketin iş modelinin merkezine taşıyan yaklaşımın hem akademik hem finansal temelini oluşturuyor.

‘ANALİTİĞİ BİR RAPORLAMA ARACI DEĞİL, KARAR MEKANİZMASININ PARÇASI OLARAK KONUMLADIK’

Verinin artık her yerde olduğunu vurgulayan eBrandValue Kurucu Ortağı ve CEO'su Ayşe Akçura, ödüle ilişkin, “Data analatiği dünyasında uzun süredir konuşulan ama tam anlamıyla çözülemeyen bir konu var: verinin gerçek iş değerine dönüşmesi. Biz en başından beri analitiği bir raporlama aracı değil, doğrudan karar mekanizmasının bir parçası olarak konumladık. INFORMS gibi global ölçekte saygın bir platformda elde ettiğimiz bu sonuç, yalnızca geliştirdiğimiz yaklaşımın karşılık bulduğunu değil, Türk mühendislerin geliştirdiği bir analitik yazılımın global ölçekte söz söyleyebileceğini de gösteriyor" dedi.

SOSYAL VERİYİ GERİYE DÖNÜK ÖLÇÜMDEN GERÇEK ZAMANLI ÖNGÖRÜYE TAŞIYAN HİBRİT BİR MODEL

Geleneksel marka araştırmaları büyük ölçüde geriye dönük, anket temelli ve periyodik bir yapıda çalışıyor. eBrandValue ise sosyal medya verisini gerçek zamanlı işleyerek, marka değerindeki değişimleri satış performansı ve piyasa değeriyle ilişkilendiren bir sistem sunuyor. Platform; yapay zeka ve ekonometrik modelleri bir arada kullanarak gerçek zamanlı marka değeri hesaplaması, nedensellik analizi ve gelişmiş satış tahmini üretiyor. Bu sayede şirketler, pazarlama yatırımlarının finansal geri dönüşünü ölçebilirken ileriye dönük kararlarını da veriyle şekillendirebiliyor. Şirketin sistemi, 2015'ten bu yana Fortune 500 markalarla çalışan ve aktif olarak üretimde kullanılan bir çözüm niteliği taşıyor.

TÜRKİYE'DEN ÇIKAN BİR ANALİTİK GİRİŞİM GLOBAL ARENADA KONUMLANIYOR

Y Combinator Winter 2015 programından mezun olan eBrandValue, pazarlama ve finans disiplinlerini tek bir analitik modelde buluşturan yaklaşımıyla global pazarda yer edinen az sayıdaki Türkiye kökenli girişimden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin modeli, markaların geçmiş performansını analiz etmenin ötesine geçerek, gelecekteki satış ve piyasa değeri üzerindeki etkilere dair öngörü üretiyor. INFORMS IAAA'da elde edilen bu üçüncülük, eBrandValue'nun geliştirdiği teknolojinin uluslararası rekabet gücünü tescillerken, Türkiye'den çıkan analitik çözümlerin global arenadaki konumunu da güçlendiriyor.