Türk Hava Yolları olumsuz hava şartları nedeniyle 41 seferini iptal etti

Yayınlanma: 22.12.2023 - 21:20

Güncelleme: 22.12.2023 - 21:50

İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları 41 seferini iptal etti. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, "Yarın Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama linkinden ulaşabilirsiniz" denildi.