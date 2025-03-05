Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:23

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:23

''Aile yılı'' kabul edilen 2025 yılı için THY tarafından indirim kampanyası hayata geçirildi. Aynı soyadı taşıyan en az 3, en fazla ise 9 yolcu yüzde 15 indirimden yararlanacak. Peki, Türk Hava Yolları yurt içi yüzde 15 aile indirimi nasıl kullanılır? THY indirim ne zamana kadar?

THY AİLE İNDİRİMİ KAMPANYASI NASIL KULLANILIR?

Türk Hava Yolları aile indirimi kampanyasından faydalanabilmek için rezervasyon sırasında aynı soyada sahip olduğunuzu belirtmeniz yeterli olacak. Aynı rezervasyon kaydı bulunan aile üyeleri en az 3, en fazla 9 yolcudan oluşmalı. Böylece THY'nin net ücret üzerinden yüzde 15 indiriminden yararlanılabilir.

THY YÜZDE 15 AİLE İNDİRİMİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Aile indirimi, ''Aile yılı'' kabul edilen 2025 yılı boyunca geçerli olacak. 29 Aralık tarihine kadar alınan indirimli biletlerle 31 Aralık 2025 tarihine kadar uçulabilecek. İndirim sadece yurt içi uçuşlarında geçerlidir.

Aile indirimi biletleme dönemi 21 Ocak - 29 Aralık

Sehayat dönemi 21 Ocak - 31 Aralık