TÜRK-İŞ, eylemleri AKP il binalarının önüne taşıdı: 'Sefalet değil, onurlu yaşam istiyoruz'

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bin işçiyi kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç halen işçilerin lehine dönmüş değil. Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’nın (TÜHİS) 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7 ve ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam teklif etmesi karşısında grev uyarısı yapan TÜRK-İŞ, eylemlere devam ediyor.



TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalara üye kamu işçileri 81 İlde bu kez AKP il binalarının önünde bir araya geldi. Kamu işçilerinin “Artık tahammülümüz kalmadı” demek için geldiği AKP İstanbul İl binasının çevresi ise polis bariyerleriyle çevrildi…



