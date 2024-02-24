TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Pevrul Kavlak hayatını kaybetti
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 62 yaşında hayatını kaybetti. Kavlak'ın cenazesi yarın toprağa verilecek.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, hayatını kaybetti.
Kavlak’ın cenazesi yarın saat 12.00’de Türk Metal Sendikası önünde yapılan törenin ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecek.
TÜRK METAL SENDİKASI’NDAN AÇIKLAMA
Türk Metal Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı, ülkemiz sendikal hareketinin yetiştirdiği değerli sendikacı Pevrul Kavlak, yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat etmiştir. Merhum Genel Başkanımız için yarın saat 12.00'de Türk Metal Sendikası önünde bir tören yapılacak, ardından ikindi vakti Kırıkkale Kavlak Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile mezarlığında defnedilecektir."
PEVRUL KAVLAK KİMDİR?
Pevrul Kavlak 1962 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi. İş hayatına, 1979 yılında M.K.E.K Silah ve Tüfek Fabrikası'nda adım attı. 1991 yılında Çerkezköy’de Profilo Telra Elektronik San. A.Ş.’de mesaiye başladı.
1992 yılında Türk Metal Sendikası Çerkezköy Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Mali Sekreterliğine,1995 yılında Çerkezköy Şube 5. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Sekreterliğine, 16 Ağustos 1998 tarihinde Çerkezköy Şube 6. Olağan Genel Kurulu’nda Şube Başkanlığı görevine seçildi.
2002 yılında Türk Metal Sendikası'nın Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2009 yılında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı olarak seçilen Kavlak halihazırda Türk-İş Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.
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