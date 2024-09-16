Türk iş insanından yardım çığlığı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.09.2024 - 07:44

Türkiye’de farklı sektörlerde yatırımlar yapan iş insanı Yusuf Ayyıldız, ticari ilişkisi bulunduğu Kırım’da da ortaklık kurarak yatırımlar yaptığını anlattı.

Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden sonra yönetim boşluğu oluştuğunu, bunun üzerine bazı mafya gruplarının Türk esnafa yönelik baskı kurmaya başladığını aktaran Ayyıldız, ortaklık kurduğu Türk iş insanı Ali K’nin da bu gruplarla işbirliğine giriştiğini ileri sürdü.

Ali K’nin, mafya gruplarıyla birlikte “sahte evrak” düzenleyerek mal varlığına el koyduğunu, yasal yollara başvurması üzerine de ölümle tehdit edildiğini söyleyen Ayyıldız, “Kırım’da yasal başvurularımdan sonuç alamadım. Burada yönetim boşluğu olduğu için mafya grupları etkili oluyor” dedi.

EŞİ EMNİYET’E DİLEKÇE VERDİ

Rusya’daki Türk elçiliğine durumu aktardığını ancak yetkililerin kendisini Türkiye’ye yönlendirdiğini söyleyen Ayyıldız, “Birçok yere mektup yazdım. Mal varlığımı alamadığım gibi tehditler hâlâ sürüyor” ifadelerini kullandı.

Ayyıldız’ın eşi Suna Ayyıldız’da Beykoz’daki Polis Merkez Amirliği’ne giderek, eşini ölümle tehdit edenler hakkında işlem yapılması için dilekçe verdi. Dilekçede Ali K. ve oğlu Selçuk K’nin mafya gruplarıyla işbirliği yaparak eşi Yusuf Ayyıldız’ı ölümle tehdit ettiklerini belirten Suna Ayyıldız, yetkililerden eşininin can güvenliğinin sağlanmasını istedi.