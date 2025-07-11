Türk-İş, şehitler nedeniyle ara vermişti, yeniden başlıyor: İşçiden eylem haftası

Kamudaki yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinde hâlâ anlaşma sağlanamadı. Hükümet, ikinci teklif olarak bu yıl için yüzde 17+10, gelecek yıl için de yüzde 7+5 zam önermişti. Türk-İş teklifi reddetmişti. Hükümetin son bir teklif daha vermesi bekleniyor. Türk-İş daha önce açıkladığı takvim kapsamında eylemlerini sürdürüyordu. Ancak 12 askerin şehit olmasının ardından eylemler bir hafta ertelenmişti. Gelecek hafta eylemlere yeniden başlanacak. Türk-İş bununla ilgili olarak bağlı sendikalarına yazı gönderdi. Yazıda, “Gelinen noktada, kamu emekçilerinin insanca yaşayabilecek ücret talebi karşılıksız bırakılmaya devam etmekte, taleplerimiz görmezden gelinmektedir” denildi. Bu nedenle de daha önce ilan edilen eylem planı doğrultusunda eylemlerin yaşama geçireleceği belirtildi.

Eylemler kapsamında bugün saat 18.00’de Türk-İş’in sosyal medya hesabından “zordayız, geçinemiyoruz” paylaşımları yapılacak. Sendikalar da buna katılacak. Paylaşımlar, Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı etiketlenerek yapılacak.

İŞ BIRAKMA GELİYOR

Eylemler kapsamında 14 Temmuz pazartesi günü, mesai bitiminde işyerleri terkedilmeyecek. İşçiler sabaha kadar işyerlerinde kalacak. 17 Temmuz perşembe günü de 81 ilde işyerlerine gidilmeyerek, bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirilecek. Yazıda, “Eylemlerimiz, emeğin değersizleştirilmesine karşı haklı taleplerimizin arkasında durduğumuzun açık ifadesidir. Tüm sendika başkanlıklarımızın eylem kararlarının örgütlenmesini sağlaması, üyelerimizin bu sürece etkin katılımını temin edecek çalışmaları yürütmesi önem arz etmektedir. Eylem planımız Türk-İş Bölge Başkanlıkları ve il başkanlıkları ile birlikte dayanışma içinde gerçekleştirilecektir” denildi.