Türk Katılım Reasürans AŞ’deki personel harcamaları dudak uçuklattı: 3 kişi için 13 milyon lira harcama!

Türk Katılım Reasürans AŞ’nin sermayesinin tamamı Türk Reasürans AŞ’ye ait. Türk Reasürans AŞ tarafından kurulan Türk Katılım Reasürans AŞ, 2021 yılında ticaret siciline tescil edilerek faliyete başladı. Sayıştay’ın Türk Katılım Reasürans AŞ Denetim Raporu’nda şirketin faaliyet konusu da şöyle ifade ediliyor: “Türkiye ve yabancı ülkelerde, sigorta grupları içindeki her türlü dal ve branşa giren katılım sigorta ve katılım reasürans işlemlerinin yapılması, katılım sigortaları ile ilgili bölüşmeli ve/veya bölüşmesiz, finansal katılım reasürans ve diğer bilumum katılım reasürans, retrosesyon ve alternatif risk transfer işlemlerinin yapılması, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca uygun görülecek katılım havuz faaliyetlerinin yönetilmesi, risk paylaşım ve transferlerine iştirak edilmesi.”

Şirketin personel sayısı ve harcamaları ise dikkat çekti. Sayıştay’ın Türk Katılım Reasürans AŞ Denetim Raporu’na göre, kurumda, 2023 ve 2024 yıllarında işçi kadrosunda toplam 3 kişi yer aldı. Şirketteki 3 adet kadrolu personelin yanı sıra Türk Reasürans AŞ’nin 88 personelinden de yıl boyunca hizmet alındı. Bu 88 personelin yıl boyunca şirket için vermiş olduğu hizmetlerin bedeli de 3’er aylık dönemler itibariyle hesaplanarak şirket personel giderlerine dahil edildi. Buna göre, personel harcamaları 2023 yılında 17.2 milyon lira oldu. 2024’te de kadrolu 3 işçi ve hizmet alımı yapılan 88 personel için ayrılan ödenek 28.4 milyon liraydı.

40 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

Ancak Sayıştay’ın denetim raporuna göre 2024 yılında personel harcamaları toplamı 40 milyon 101 bin liraya ulaştı. Rapora göre, Türk Reasürans AŞ tarafından 2024 yılında şirkete 88 personel için yansıtılan personel gideri tutarı 27.32 milyon TL oldu. Personel harcamaları önceki yıla göre yüzde 132.2 oranında arttı. Buna göre, hizmet alımı yapılan Türk Reasürans AŞ’nin 88 personelinenin gideri 27.32 milyon lira oldu. Toplam personel harcaması olan 40.1 milyon liradan 88 kişi için yapılan 27.32 milyon liralık gider düşüldüğünde geriye kalan kadrolu 3 kişi için yaklaşık 13 milyon lira yıllık harcama yapıldığı ortaya çıkıyor. Bu 13 milyon bir yıl boyunca yapılan harcama. 3 kişi için kişi başı yıllık harcama tutarı ise yaklaşık 4.3 milyon lira. Bu da bir kişi için aylık yaklaşık 361 bin lira harcama gerçekleştirildiği anlamına geliyor.

‘KİM BU ŞANSLI 3 KİŞİ?’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hazine Maliye Bakanlığı’na bağlı Türk Katılım Reasürans AŞ’de personel harcamalarının bir yılda yüzde 132.2 arttığına dikkat çekerek, “Geçen sene de aynı şirketin personel sayısı ve maaş arasındaki tutarsızlığa dikkat çekmiştik. Cumhurbaşkanı’nın 183 bin lira maaş aldığı 2024 yılında, Türk Katılım Reasürans A.Ş’nin işçi olarak olarak gözüken 3 personeli için ortalama 361 bin lira harcama yapılmış. Kim bu şanlı 3 kişi?” diye sordu.

‘DUDAK UÇUKLATAN MAAŞLAR’

Bakırlıoğlu, iktidarın memura, emekliye ve asgari ücretliye “kaynak yok” diyerek “kuruş hesabı” yaptığını anımsatarak, aynı iktidarın Hazine’ye bağlı bir şirkette 3 personele dudak uçuklatan maaşlar ödemekte hiçbir sakınca görmediğine dikkat çekti.

MAAŞLARI NE KADAR?

Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“İktidar, yanlış ekonomi politikalarının yarattığı yüksek enflasyonun faturasını emekliye, memura, asgari ücretliye keserken; kamu kaynaklarını bazı kurumlarda bol kepçeyle harcamaya devam ediyor. Emekli açlıkla sınanıyor, yurttaş geçinemiyor ama Hazine’ye bağlı bir şirkette 3 kişi için milyonlarca lira harcama yapılıyor. Bu kabul edilemez. Bu bir yönetim zaafı değil, açık bir tercih meselesidir. Şimdi buradan sormak istiyorum; bu şanslı üç kişi kimdir? Ayrı ayrı maaşları ne kadardır? Hizmet satın alınan personele neden üçer aylık toplu ödemeler yapılmaktadır? 28 milyon lira ödenek ayrılan personel gideri nasıl 40 milyon liraya çıkmıştır? Bir yılda personel harcaması nasıl 2.5 kat artmıştır?”