Türk Kızılayı, AKP’nin arka bahçesine döndü: AKP’li ilçe başkan yardımcısına Kızılay’da önemli görev!

Türkiye Kızılay Derneği Kadın Koordinasyon Kurulu, 24 Ocak’ta Ankara’da toplantı gerçekleştirdi. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın da katıldığı toplantıda dikkat çeken kararlar alındı. Toplantıya katılım sağlayan Çorum Kızılay Şubesi Kadın Birimi Başkanı Fatma Paşaoğlu, Yapılan değerlendirmeler sonucunda Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Üyeliği’ne seçildi. Paşaoğlu, aynı zamanda Karadeniz Bölge Koordinatörü olarak görevlendirildi.

MERKEZ İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK GEÇİYOR

Paşaoğlu, Çorum’un Merkez ilçesinde AKP örgütlenmesinin önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Yerel gazetelerde de haberleştirilen AKP ilçe teşkilatının yönetim kurulu listesinde, Paşaoğlu’nun da ismi geçiyor. “AK Kadın Çorum” isimli sosyal medya hesabında ve AKP’nin Çorum Merkez ilçesinin sosyal medya hesaplarında yer alan bazı paylaşımlarda “İlçe Başkan Yardımcısı” olarak kendisine yer verilen Paşaoğlu’nun Türk Kızılayı’nda da önemli yetkilerle görevlendirilmesi dikkat çekti.