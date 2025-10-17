Türk masonlarının lideri Remzi Sanver, şafak operasyonuyla gözaltına alındı!

Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon bugün (17 Ekim) gerçekleşti. 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve 26 kişi gözaltında alındı. Operasyonda hakkında ev hapsi verilen Kenan Tekdağ, yeniden gözaltına alındı.

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da gözaltına alındı.

'TÜRK MASONLARININ LİDERİ'

Gözaltına alınan eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver, aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı.

Sanver, Galatasaray Spor Kulübünde yöneticilik de yapmıştı. Sanver, kamuoyuna masonluğu tanıtması ile bilinen bir isimdi.

Sanver, 2023 yılından bu yana Türkiye'deki en büyük Mason locası olan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın 'büyük üstadı' ve bir numaralı ismi konumunda.

Remzi Sanver'in aynı zamanda halen Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi’nde (CNRS) araştırma profesörü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Sanver, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirip doktorasını da burada yapan Sanver, matematiğin sosyal bilimlere uygulanması üzerine çalışmaları bulunuyor. Sanver, İngilizce, Fransız ve İspanyolca biliyor.