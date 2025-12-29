Türk Metal–MESS Grup TİS görüşmelerinde arabulucu toplantısından sonuç çıkmadı

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri kapsamında arabulucu toplantısı yapıldı. 8 Aralık’ta uyuşmazlıkla sonuçlanan görüşmelerin ardından, arabulucu süreci çerçevesinde düzenlenen toplantıdan herhangi bir anlaşma çıkmadı.

29 Aralık 2025 Pazartesi günü Prof. Dr. Muhittin Astarli başkanlığında gerçekleştirilen arabulucu toplantısı, MESS’in Ankara Bölge Temsilciliğinde yapıldı. Toplantıda taraflar, gelinen aşamaya ilişkin görüşlerini karşılıklı olarak dile getirdi. Ancak yapılan değerlendirmelere rağmen uzlaşma sağlanamadı.

Toplantıya Türk Metal Sendikası adına Genel Başkan Yardımcısı Mürsel Öcal, Genel Sekreter Taliphan Kıymaz ve Toplu İş Sözleşmeleri Bürosu Müdürü Suat Terzi katıldı. MESS’i ise Ankara Bölge Temsilcisi Ozan Mimaroğlu ile müşavir avukat Ömer Faruk İşler temsil etti.

Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine, Grup TİS sürecine ilişkin yasal prosedürlerin devam ettiği bildirildi.