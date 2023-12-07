Türk Metal Sendikası'ndan grev sinyali

Yayınlanma: 07.12.2023 - 15:32

Güncelleme: 07.12.2023 - 15:36

Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 2023–2025 Grup Toplu İş Sözleşmesi (GTİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine metal işçileri, İstabul'daki MESS Merkez Ofisi ve Ankara, Bursa, İzmir Bölge Temsilciliklerine eş zamanlı siyah çelenk bıraktı. İzmir'de de MESS İzmir Bölge Temsilciliği önünde toplanarak siyah çelenk bırakan Manisa ve İzmir Türk Metal Sendikası üyeleri "Ey MESS şaşırma, sabrımızı taşırma", "İşçiyiz haklıyız kazanacağız", "İş ekmek yoksa barış da yok", "Zafer direnen emekçinin olacak", “Direne direne denişten zafere”, Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları atarak işveren sendikasına seslendi.

GENEL GREV SİNYALİ

İşveren sendikasına seslenen TÜRK-İŞ Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak “Bugün burada MESS’in uzlaşmaz tavrından dolayı siyah çelenk koyacağız. Ben burdan MESS yönetimine seslenmek istiyorum. Bir zeytin 1 TL olmuş. Türkiye’deki en büyük parası 200 lira bir kilo peynir bile alamıyoruz. Bunun hesabını yaparak artık işçinin dayanacak güçü kalmadı. Bir an önce bu uzlaşmaz tavrından vazgeçip masada buluşmak istiyoruz. Bu müzakereyi bitirmek istiyoruz. Çünkü bıçak kemiği de geçti artık dayanacak gücümüz kalmadı. Eğer bu uzlaşmaz tavrından vazgeçmezlerse konfederasyon olarak sendikamızın arkasında olacağız sendikamız ne derse gereğini yapacağız” diyerek genel grev sinyali verdi.

Ortak basın açıklamasını okuyan Türk Metal Sendikası Manisa Şube Başkanı Ercan Dereli ise hayat pahalılığına dikkat çekerek MESS’in teklif ettiği yüzde 35’lik zam teklifine tepki gösterdi. Dereli, metal işçilere seslenerek “Hepiniz eyleme, direnişe hazır olun” ifadelerini kullandı.