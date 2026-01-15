Türk Metal üyesi işçilerden Bursa'da MESS protestosu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), "metal işkolu"ndaki 150 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için zam teklifini güncelledi. Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada, yeni teklifin oransal karşılığının yüzde 15'den yüzde 18'e çıkarıldığı, ancak diğer 6 aylık periyotlar için herhangi bir teklifte bulunulmadığı belirtildi. Zam teklifinin yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, görüşmenin sonlandırıldığı dile getirildi.

İşkolunda hizmet veren çeşitli fabrikalarda işçilerin MESS'i protestoları sürüyor.

''BİZ ÜRETMEZSEK SİZ KAZANAMAZSINIZ''

Türk Metal Sendikası Osmangazi Şube Başkanı Erdinç Sazbiçer, Grammer işçilerinin yaptığı eylemde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Genel Başkanımızın dediği gibi bizi görmezden gelirseniz üretimden gelen gücümüzü sonuna kadar kullanırız. Biz üretmezsek siz kazanamazsınız, kârlarınıza kâr katamazsınız, ihracat şampiyonu olamazsınız. Gelin uzlaşalım, gelin anlaşalım, üretelim, kazanalım, hakça paylaşalım.

Her zaman olduğu gibi üyesi olmaktan onur duyduğumuz sendikamız Türk Metal’in kaya gibi arkasındayız; genel başkanımızın ve sendikamızın alacağı her kararda, vereceği her mücadelede yanlarındayız. Bu mücadele bizim mücadelemizdir, emeğimiz içindir, ekmeğimiz içindir, çocuklarımızın geleceği içindir. Zafer direnen metal emekçisinin olacak, zafer er ya da geç bizim olacak."