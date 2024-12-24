Türk müziğinin güçlü sesi Adnan Şenses vefatının 11. yılında anılıyor

Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:16

Güncelleme: 24.12.2024 - 14:16

1935 yılında Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye Köyü’nde doğan ve gerçek adı Adnan Ertuğran olan sanatçı, subay bir baba ve Giritli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğunu babasının görevi nedeniyle Ankara’da geçiren Şenses, müziğe olan ilgisini erken yaşta keşfetti.

ÇOCUKLUK VE GENÇLİK YILLARI

Ankara İsmet İnönü İlkokulu’nda başladığı eğitimine, ailesinin taşınmasıyla İstanbul Karagümrük’te devam eden Şenses, küçük yaşlarda musiki cemiyetlerine katılarak müzik eğitimi aldı. Gündüzleri marangozluk yaparak ailesine destek olan sanatçı, akşamları musiki dersleri alıyordu.

SAHNEYE ÇIKIŞI: "SEYİRCİYİ OYALAMAK İÇİN"

1956 yılında ailesinden kaçarak İstanbul’a gelen Şenses, burada dönemin ünlü organizatörlerinden Hasan Oktay (Tikofiş) ile tanıştı. Ancak sesi beğenilmediği için bir süre Oktay’ın bürosunda temizlik işleriyle ilgilendi.

Sanat hayatına ilginç bir başlangıç yapan Şenses, Gemlik’te bir konser sırasında sahneye çıkmak zorunda kaldı. O günü şöyle anlatmıştı:

"Tikofiş, ‘Hadi bakalım karga, sahne senin’ dedi. İlk başta seyirci beni yuhaladı ama şarkılarım ilerledikçe alkışlamaya başladılar. O gün Sabite Tur Gülerman, ‘Büyük bir sanatçı olacaksın’ dedi ve o sahneden bir daha hiç inmediğim bir yolculuğa çıktım."

MÜZİK VE SİNEMA KARİYERİ

Aynı yıl sinema dünyasına da adım atan sanatçı, Fatma Girik ile başrol oynadığı Fakir Şarkıcı filmiyle beyaz perdeye merhaba dedi. Şenses, kariyeri boyunca 40’tan fazla filmde başrol oynadı.

1966’da Ankara Radyosu’na katılan sanatçı, burada 16 yıl boyunca görev yaptı. Maksim Gazinosu’nda assolist olarak sahne alarak Türk sanat müziğinde önemli bir yer edindi.

"DÜNYAYA 100 KERE GELSEM YİNE ŞARKICI OLURUM"

Sanat hayatı boyunca birçok evlilik yapan Adnan Şenses, son evliliğini 1990 yılında Lale Şenses ile gerçekleştirdi. 2011 yılında mide kanseri teşhisi konulan sanatçı, 2013 yılında "Adnan Şenses Bir Efsanedir" adlı son albümünü çıkardı.

78 yaşında hayata veda eden Şenses, ardında "Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş", "Tövbeler Tövbesi", "Sabır Duası" gibi unutulmaz eserler bıraktı.

FİLMLERİ VE ALBÜMLERİ

Rol aldığı bazı filmler:

Ağla Gözlerim

Yansın Bu Dünya

Elbet Bir Gün Buluşacağız

Çalınan Hayat

Gönlüm ve Ben

Çıkardığı albümler: