Türk öğrenciler Litvanya’dan seslendi: ‘Hepimizin kazanılmış hakları tehlike altındadır’

Yayınlanma: 30.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2025 - 07:36

Litvanya’da öğrenim gören Türk öğrenciler, Türkiye’de son dönemde artan baskılara karşı başkent Vilnius’ta bir yürüyüş gerçekleştirdi. Vincas Kudirka Meydanı’nda toplanan öğrenciler ellerindeki Türk bayrakları ve dövizler ile Vilnius Belediye Binası Meydanı’na yürüdü. Burada bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Burada toplanmamızın sebebi, son günlerde ülkemizde yaşanan demokrasi karşıtı olaylara tepki göstermek ve bu süreçte direniş gösteren öğrenci arkadaşlarımıza desteklerimizi iletmektir. Türkiye Cumhuriyeti, laik ve demokratik bir ülkedir; ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, demokrasimize büyük bir darbe vurmuştur” denildi.

‘ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İÇİN DİRENİŞTEYİZ'

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan sürecin yalnızca bireysel bir hukuki mesele olmadığının belirtildiği açıklamada, “Bu olayı basite indirgememeli, daha geniş bir çerçevede değerlendirmeliyiz. Çünkü mesele sadece Ekrem İmamoğlu’ndan ibaret değildir. Hepimizin kazanılmış hakları tehlike altındadır. Bugün Ümit Özdağ, yarın Ekrem İmamoğlu ve bir sonraki gün yerel halkın özgürlüğü, temel hakları ve demokrasimiz tehdit altında olabilir. Bizler, ülkemizin aydınlık gençleri olarak; haklarımızın güvende olduğu, hukukun üstünlüğünün korunduğu, eşitlik ve adalet ilkelerine bağlı, özgür ve demokratik bir Türkiye istiyoruz. Gençlerimizin işsizlik kaygısı taşımadığı, emeklilerimizin geçim sıkıntısı çekmediği, öğretmenlerin liyakat esasına göre ve adil bir şekilde atandığı, torpilin ve kayırmacılığın olmadığı bir ülke istiyoruz. Taleplerimiz nettir: Hak, hukuk, eşitlik, adalet, özgürlük ve demokrasi. Bugün, özgürlük ve demokrasi için direnişteyiz. Türkiye’nin dört bir yanında direnişte olan öğrenci arkadaşlarımıza desteğimizi gönderiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz” ifadeleri kullanıldı.