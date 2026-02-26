Türk Öğretmenlerin direnişi İtalyan basınında

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Özel İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenlere yapılan adaletsizliğe karşı çıkan TEZKOOP-İŞ sendikasına bağlı öğretmenlerin başlattığı grevde bugün 25. gün.

Öğretmenler grevlerini kararlılıkla sürdürürken süreç, İtalyan basınında ve sendikalarında da karşılık buldu. Il Manifesto, Orizzontescuola ve Radio Onda d’Urto adlı İtalyan haber kuruluşları, Türk öğretmenlerin ayrımcılığa karşı eşit muamele talebine dikkat çekti.

Öte yandan Cumhuriyet’e konuşan TEZ-KOOP-İŞ Grev Gözcüsü ve okulun tarih öğretmeni İlhan Gülek, “Sorunun kısa sürede çözülmesi gerektiğini yoksa bu sorunun domino etkisi yapacağını, İtalyan basını ve sendikaları da söylüyor. Ancak İtalyan yönetimi hâlâ anlaşmayı değil, bizi cezalandırmanın yollarını arıyor. Doğrudan ya da dolaylı baskı kurmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.