Türk Ortodoks Patrikhanesi’nden ‘Fener’ tepkisi: Macron’un muhatabı Bartholomeos değildir
Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos’un 29 Ağustos’taki basın açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili mektup aldığını belirttiği açıklamasına tepki geldi.
Bağımsız Türk Ortodoks Partikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol, Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos’un 29 Ağustos’taki basın açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili mektup aldığını belirttiği açıklamasına tepki gösterdi.
Erenerol yaptığı açıklamada, “Fransa Devlet Başkanı Macron’un diplomatik çağrıda muhattabı Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarıdır; Fener Rum Kilisesi Başpapazı değil. Türkiye Cumhuriyeti’ni zor duruma sokan bu kurumun hukuk dışı eylemlerini halkımızın dikkate alması elzemdir” ifadelerini kullandı.
Fener Rum Kilisesi’nin Türk hukukunu yok saydığını belirten Erenerol, Bartholomeos’un diplomatik çözüm çağrısı yapmakla mükellef olmadığı söyledi. Bartholomoes’un yasaları çiğneyerek Ukrayna Kilisesi’ne otosefali verildiğini de ekleyen Erenerol şunları kaydetti:
- Lozan Barış Antlaşması ile statüsü azınlık kilisesi olan ve mübadele sonrası yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan Rum asıllı Türk vatandaşlarının dini işlerinden sorumlu olan Fener Rum Kilisesi’nin başpapazları yasa uyarınca Fatih Kaymakamlığı’na bağlıdır ve ne yurtiçinde ne de yurtdışında hiçbir kilisenin işlerine karışamaz. 2007 yılında Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 5603K sayılı ilamında da yapılan atıflar uyarınca Fener Rum Kilisesi’nin başka kiliselerin iç işlerine karışması Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aykırıdır.
- Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos’un 29 Ağustos 2022 tarihli açıklamasında Ukrayna ve Rusya arasında süren savaşın diplomatik zemine taşınıp çözülmesi üzerine yaptığı açıklaması ve Fransa Devlet Başkanı Macron tarafından aldığı mektubu dile getirmesi Fener Rum Kilisesi’nin başta Lozan ile çizilen sınırlarını ardından da anayasayı ihlal ettiği anlamına gelmektedir. Ukrayna Kilisesi’ne yasaları çiğneyerek otosefali veren Fener Rum Kilisesi çıkan çatışmaların müsebbiplerindendir. Uzun yıllardır Lozan’ı ve Türk hukukunu yok sayan bu kurum diplomatik çözüm çağrısı yapmakla mükellef değildir. Fransa Devlet Başkanı Macron’un diplomatik çağrıda muhattabı Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarıdır; Fener Rum Kilisesi Başpapazı değil. Türkiye Cumhuriyeti’ni zor duruma sokan bu kurumun hukuk dışı eylemlerini halkımızın dikkate alması elzemdir.
- Taraflar arası barışın tesis edilmesi adına yapılacak diplomatik açıklamaların devlet yetkilileri tarafından resmi kanallarla sunulması ve kanunlara aykırı fiillerde bulunan Başpapaz Bartholomeos’un süren bu savaşta Türkiye Cumhuriyeti’ni tehlikeye sokacak demeçler vermemesi gerekmektedir. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ politikasını güden Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden beri savaşa karşı iken kanunlarla idari sınırları çizilmiş Fener Rum Kilisesi Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaşın sorumlularından biridir ve gereğinin bağımsız yargı tarafınca yapılması gerekmektedir.”
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