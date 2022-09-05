Türk Ortodoks Patrikhanesi’nden ‘Fener’ tepkisi: Macron’un muhatabı Bartholomeos değildir

05 Eylül 2022 Pazartesi, 20:55

Bağımsız Türk Ortodoks Partikhanesi Basın Sözcüsü Sevgi Erenerol, Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos’un 29 Ağustos’taki basın açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili mektup aldığını belirttiği açıklamasına tepki gösterdi.

Erenerol yaptığı açıklamada, “Fransa Devlet Başkanı Macron’un diplomatik çağrıda muhattabı Ukrayna ve Rusya devlet başkanlarıdır; Fener Rum Kilisesi Başpapazı değil. Türkiye Cumhuriyeti’ni zor duruma sokan bu kurumun hukuk dışı eylemlerini halkımızın dikkate alması elzemdir” ifadelerini kullandı.

Fener Rum Kilisesi’nin Türk hukukunu yok saydığını belirten Erenerol, Bartholomeos’un diplomatik çözüm çağrısı yapmakla mükellef olmadığı söyledi. Bartholomoes’un yasaları çiğneyerek Ukrayna Kilisesi’ne otosefali verildiğini de ekleyen Erenerol şunları kaydetti: