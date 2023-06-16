Türk Tabipler Birliği: Sağlık sistemi enkaz altında kalmıştır

Yayınlanma: 16.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 04:26

Ege Bölgesi Tabip Odaları Deprem Çalıştayı, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde yapıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, “6 Şubat depremleri sonrasında ülkemizin insanları enkazın altında kaldı. Halen gerçek can kaybını, yaralı sayısını, kaç canımızın kaybolduğunu bilmiyoruz. Halen insan çığlıkları devam ederken, daha çadır bile dağıtılmamışken felaket kapitalizminin devreye sokularak bir senede yüz binlerce konut yapılacağını ormanların ve meraların inşaat alanına çevrileceğine ve bunların yine üç beş bilindik isme teslim edilerek yapılacağına dair açıklamaları duyuyoruz.

“DEPREM RİSKİ TEKRAR ELE ALINMALI”

Öte yandan depremlerde kamu kurumlarının, özellikle de sağlık kuruluşlarının ayakta kalması son derece önemlidir. Sadece deprem bölgelerinde değil, ülkemizdeki diğer sağlık kuruluşlarında da dayanıklılık sorununun olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz. Ege Bölgesi ve İzmir’deki sağlık tesisleri bakımından da deprem riskinin tekrar ele alınması gerekmektedir” diye konuştu.

“BİRİNCİ BASAMAK DAHİL SAĞLIK SİSTEMİ TÜMÜYLE ENKAZ ALTINDA KALMIŞTIR”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık ise “Olağandışı durumlarda hazırlıklı olmak mümkündür. Şubat depremlerin de hem kapsadığı coğrafi alanın genişliği hem etkilenen nüfusun fazlalığı hem de şiddetinin fazla olması, arkasından gelecek felaketin göstergesiydi. Ancak bu durumun büyüklüğü, ciddiyeti ve şiddeti, merkezi ve yerel kamu yönetimleri tarafından anlaşılamadı. Bu süreçte TTB özellikle bölgede yıkımın fazla olduğu 4 ilin dışındaki illerdeki tabip odası yönetimlerimizin, gönüllülerimizin ilk saatlerden itibaren desteğiyle üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmıştır. Depremde en az zarar görmesi gereken hastaneler ve aile sağlık merkezleri olması gerekirken en fazla zararı bunların görmüş olduğu tespit edilmiştir. Birinci basamak dahil sağlık sistemi tümüyle enkaz altında kalmıştır. Evlerin, hastanelerin, aile sağlık merkezlerinin üzerimize yıkılmayacağı, insanlarımızın ve tüm canlılarımızı enkaz altında yitirmeyeceğimiz bir Türkiye ve yeni bir sağlık sistemi mümkündür” ifadelerini kullandı.