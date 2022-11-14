Türk Tabipler Birliği'nden 'Taksim' açıklaması: Kınıyoruz
Türk Tabipler Birliği (TTB), İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin, “Yetkililere, bu tür saldırıların yaşanmasını engellemenin birinci elden sorumlulukları olduğunu, korku ve terör atmosferini besleyen tutumlardan uzak durma ve sorumluları derhal ortaya çıkarma görevlerini hatırlatıyoruz” açıklamasını yaptı.
TTB, İstiklal Caddesi’nde dün düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin bugün, "Taksim Saldırısını Kınıyoruz: Yaşamdan ve Yaşatmaktan Asla Vazgeçmeyeceğiz" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“İstanbul’da 13 Kasım 2022 günü yaşanan terör saldırısı, masum insanları, çocukları aramızdan aldı. Sadece hayatını kaybedenlere yönelik olarak değil, insanca bir hayat sürmek isteyen hepimize karşı, yaşama karşı yapılan bu terör saldırısını en ağır şekilde lanetliyoruz. Siyasal kutuplaşmanın tırmandığı bu dönemde kaygı uyandırıcı bir sürece doğru yeniden sürükleniyoruz. Korku ve terör ortamı besleniyor; yaşama karşı ölümün, aydınlığa karşı karanlığın sesi baskın hale geliyor.
Yetkililere, bu tür saldırıların yaşanmasını engellemenin birinci elden sorumlulukları olduğunu, korku ve terör atmosferini besleyen tutumlardan uzak durma ve sorumluları derhal ortaya çıkarma görevlerini hatırlatıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Türk Tabipleri Birliği olarak, yaşamdan ve yaşatmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.”
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