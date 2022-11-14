İBB Meclisi, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını kınadı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstiklal Caddesi’ndeki bombalı terör saldırısını ortak bir bildiriyle kınadı. Bildiride, “Bu türden kalleşçe ve haince yapılan saldırılar, milletimizin yürüyüşünü, azim ve direncini asla kıramayacaktır” denildi.
İBB Meclisi’nin kasım ayı toplantılarının ilk birleşimi, Saraçhane Başkanlık Binası Meclis Salonu’nda bugün yapıldı.
Toplantıda CHP, AKP, İYİ Parti ve MHP’nin imzaladığı ortak bir bildiriyle İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı lanetlendi.
İBB Meclisi 1. Başkan Vekili Zeynel Abidin Okul’un okuduğu bildiri şöyle:
“Ülkemizin istiklaline dönük, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen hain terör saldırısını ve tüm işbirlikçilerini en şiddetli şekilde lanetliyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, hastalarımıza acil şifa, İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun diliyoruz. Bu türden kalleşçe ve haince yapılan saldırılar, milletimizin yürüyüşünü, azim ve direncini asla kıramayacaktır. Terörle mücadelemizin çok daha kararlı, çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Türkiye’yi terörle teslim alamayacaksınız. Devletimiz daim, milletimiz kaim olsun. Milletimizin başı sağ olsun.”
İBB Meclisi’nin yarın yapılması gereken ikinci toplantısı 21 Kasım 2022 Pazartesi gününe ertelendi.
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