Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını için uyardı, 'Açıklanan ölümler gerçeğin yarısı'

21 Eylül 2021 Salı, 04:00

Salgının yarattığı gerçek yıkımın boyutunu ölçebilmek için “fazladan ölümlere” bakılması gerektiğini vurgulayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu üyesi Güçlü Yaman, “Fazladan ölüm, normal zamanlarda beklediğimiz ölümlerden fazla gerçekleşen ölümler. Ölüm verilerini internetten paylaşan 23 belediyeden ulaştığım sayılara göre, Türkiye’deki ölümlerin yüzde 48’inin olduğu yerlerde, salgının başından CHP’nin aldığı tarih olan ağustosa kadar olan dönemde tespit ettiğim fazladan ölüm sayısı 80 bin. Benim elde ettiğim sayı, CHP’nin elde ettiği sayıdan 15 bin fazla” dedi.

YARISI İSTANBUL

CHP’nin elde ettiği sayıyı Türkiye geneline uyguladığında 133 bin ölüm olabileceğini açıkladığını anımsatan Yaman, “Türkiye projeksiyonuna göre, bu sayı ağustos ayı itibarıyla 160 bin civarında. Bu projeksiyonu yaparken 2020 Mart-Temmuz arasındaki salgın kaynaklı ölümlerin yarısının İstanbul’da gerçekleştiğini, temmuzdan sonra tüm Türkiye’ye eşit yayıldığını kabul ediyor, Şubat 2021 sonrasını ise yüz binde vaka sayılarına göre hesaplıyorum” ifadelerini kullandı.

ARTIK 5’TE 1’İ DEĞİL

Kendi tespitiyle 2020’de fazladan ölüm sayısının 110 bine yakın olduğunu aktaran Yaman, “Bakanlığın açıkladığı Covid-19 ölüm sayısı ise 21 bin civarında. Yani fazladan ölümler 5 kat civarında. Fakat 2021’de bu tablo değişti. Artık ölümlerin 5’te 1’i değil, yarıya yakını açıklanıyor. Tüm salgın dönemine baktığımızda fazladan ölüm sayıları resmi Covid-19 ölümlerinin üç katı” diye konuştu.

İKİ DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 68

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de 18 yaş üstü nüfusta çift doz aşılanma oranı yüzde 68.13’e ulaştı. Dün 27 bin 688 kişi Covid-19’a yakalandı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYILARI DA TUTMUYOR

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, konuyu vaka sayıları üzerinden ele aldı. Resmi kaynakların bile kendi içinde çeliştiğine dikkat çeken Çamlı, “İzmir’de Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı son dört açıklamada, vaka sayıları haftalık 100 binde 40’lar civarında gidiyor. Bu da ortalama günlük 280-300 günlük vakaya karşılık geliyor. Oysa biz sahada günlük baktığımız zaman 1000 ila 1200 hatta bazen 1400 PCR test pozitiflik görebiliyoruz” dedi.

Valilik verileriyle bakanlık verilerinin uyuşmadığını söyleyen Çamlı, “Bizzat İzmir Valisi çıktı dedi ki ‘1200-1500 vakamız oluyor, bu çok.’ O hafta, ‘artık gerçekler açıklanır’ dedik ama 100 binde vaka sayısı 43 açıklandı. Yani günlük 280 gibi bir vaka” diye konuştu.

5-11 YAŞ GRUBUNDA GÜVENLİ

Pfizer ve BioNTech, geliştirdikleri Covid aşısının 5-11 yaş grubundaki çocuklarda güçlü bir koruma sağladığını açıkladı. Tam onayı için kurumlara başvurulacağı belirtildi. 5-11 yaşa uygulanacak dozun miktarı 12 yaş ve üzerine göre daha az olacak.



‘74 BİN ÖLÜM AÇIKLANMALI’



Çalışmayı yorumlayan TTB Halk Sağlığı Birimi Başkanı Nasır Nesanır şunları kaydetti: “Bu çalışma belediyelere bildirilen bulaşıcı hastalıklardan yapılmış. Burada 130 bin civarında ölümden söz ediliyor. İçlerinde hepatit, tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar da vardır. Bakanlık 56 bin civarında Covid kaynaklı ölüm açıklıyor. Arada 74 bin civarında bir fark var. Çoğunun Covid kaynaklı olduğunu biliyoruz. Farklı bir bulaşıcı hastalık olsa mutlaka dikkatimizi çekerdi. Sağlık Bakanı 23 Haziran’da Bilim Kurulu’nda yaptığı açıklamada ise ‘Salgın sürecinde 50 bin insanımızı kaybettik. Ertelenen hizmetlerden kaybımız ise çok daha büyük’ dedi. Biz buradan şunu çıkarabiliriz: 11 Mart 2020 ile 31 Ağustos 2021 arasında en az 180 bin fazladan ölüm oldu. Bunun 130 bin kadarı bulaşıcı hastalık. Yani en az 50 bin de Covid-19 dışı ölümler var.”