Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Ankara’da sempozyum düzenleyecek: ‘Genç Meşaleler Atatürk Devrimlerini Geleceğe Taşıyor’

TBMM'nin açılışının 106. yıldönümü öncesinde 22 Nisan’da Antakya’da, işbirlikleri ve bağışlarla, 8 derslikli bir okulu çocuklara kazandıran Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Genel Merkezi, bu kez de gençlerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor.

PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞECEK

TÜKD Genel Merkezi, 9 şubesi ve 29 bursiyeriyle, 10 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da, TED Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu’nda “Genç Meşaleler Atatürk Devrimlerini Geleceğe Taşıyor Sempozyumu”nu düzenleyecek. Sempozyumda öğrenciler 21 bildiri sunacak. Bildiriler, Atatürk ilke ve devrimleri ve Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine yönelik olacak. Böylece gelecek öngörüleri geliştirmeleri hedefleniyor. Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) da etkinliğe katkı sunuyor. Projenin ilk etkinliği, 5 Mayıs 2025’te Antalya Kütüphanesi Konferans Salonu’nda Antalya şubesi’nin 5 öğrencisinin Atatürk ilke ve devrimleri ile ilgili hazırladıkları özgün bildirileri ile sunum yaptıkları “Atatürk Devrimlerine Genç Bir Bakış Paneli” olmuştu