Türk vatandaşlığı bu hale düştü: 150 liraya olunabiliyor!

Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:58

Güncelleme: 12.06.2024 - 18:00

Türkiye’nin gayrimenkul satın almaları karşılığında yabancılara vatandaşlık vermesi, 2018'den beri tartışma konusu. O yıl çıkan kararname ile yabancılara 250 bin dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşı olma hakkı tanınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu miktar 400 bin dolara çıkardı fakat yasanın genel hatlarına dokunulmadı. Yasa, birçok boşluğuyla eleştiriliyor.

NASIL YAPILIYOR?

Bu boşluklar nedeniyle gayriresmi yollardan vatandaşlık alanlara müdahale edilmediği belirtiliyor. Yasanın ilk yıllarında çetelerin, gayrimenkulleri değerinin çok üstünde göstererek vatandaşlık sağladığı biliniyor. Dolandırıcıların yeni denediği yollar ise tablonun boyutunu gözler önüne serdi. Buna göre Türk vatandaşı olan yabancı kökenli bir kişi, gayrimenkulünü akrabasına satarak bu süreci devam ettiriyor. Akrabası banka üzerinden ödemesini yapıyor, Türk vatandaşlığına hak kazanıyor ve ardından bu parayı daha önce Türk vatandaşı olan akrabasına veriyor. Devlet ise bu süreçte sadece 150 lira kazanmış oluyor. Yabancı kökenli kişiler yasal boşluktan yararlanarak parayı birbirlerine aktarmış oluyorlar.

YASANIN AYRINTISI

Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Söz konusu yasaya göre, yabancıların aldığı gayrimenkullerin üzerine üç yıl satılamaz şerhi konulduğunu hatırlatan Genç Parti Genel Başkan Vekili, “Yasa çıkalı 6 yıl oldu. Yasada edinilen mülkü sadece 3 yıl satamama şartı var ama kime satıp satamayacağı konusunda bir şart yok. İşte zurnanın son deliği… 3 yıl satmama şartını doldurmuş yeni Türk vatandaşları, mülkü istedikleri kişiye satabilirler. Peki onlar kime satmayı tercih ediyorlar? Elbette akrabalarına” dedi.

YASAL BOŞLUK VURGUSU

Şahindur "Gayrimenkul edinme yoluyla vatandaşlık verilmesine zaten karşıyız. Yasal boşluklar sayesinde Türkiye istila ediliyor. Gayrimenkul sektöründe olanlar bu duruma sık sık tanık oluyor. AKP hükümeti neyi bekliyor? Yeterince ne idüğü belirsiz kişiyi ülkeye doldurmadılar mı? Kent merkezlerinde sığınmacı gettoları yaratılmadı mı? Türk halkı sığınmacılardan zarar görmedi mi?" ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ÇAĞRISI

Şahindur, "Bu soyguna göz yumanlar da en az soygunu yürütenler kadar suçludur. Acil önlem alınmazsa yabancılar ‘kazanılmış hakkımız’ diyerek vatandaşlık alacak ve demografik yapı kökten değişecek. Yurttaşlarımızı bu soygun düzenini durdurmaya, Türk vatandaşlığının onurunu korumaya çağırıyoruz!" diyerek sözlerini noktaladı.