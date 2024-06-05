Çifte vatandaşlık nedir? Çifte vatandaşlık nasıl alınır?
Almanya’da çifte vatandaşlığı mümkün kılacak yasa tasarısı Federal Meclis'te kabul edildi. Peki, Çifte vatandaşlık nedir? Çifte vatandaşlık nasıl alınır?
Almanya'da göçmen olarak yaşayan veya Alman vatandaşı olan Türkler için mecliste çifte vatandaşlığı mümkün kılacak yasa tasarısı kabul edildi. Peki, Çifte vatandaşlık nedir? Çifte vatandaşlık nasıl alınır?
ÇİFTE VATANDAŞLIK NEDİR?
Kişilerin aynı anda birden çok devletin vatandaşlık hakkını kazanması, çifte vatandaşlık olarak isimlendirilir. Mevzuatımız uyarınca vatandaşlık hiçbir din, ırk, cinsiyet ve benzeri ayrım yapmaksızın devlet ile insan arasında kurulan hukuki bir bağ olarak nitelendirilmektedir.
ÇİFTE VATANDAŞLIK NASIL ALINIR?
Çifte vatandaşlık kişinin bazı şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar şöyle sıralanabilir;
- Başka ülkenin vatandaşı olma hakkının kazanılması gerekiyor.
- Çifte vatandaşlığa her iki ülkenin de onay vermesi diğer önemli husustur.
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