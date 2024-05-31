Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor... Dışişleri Bakanlığı yeni gelişmeyi duyurdu: Almanya'daki çifte vatandaşlık yasası değişiyor

Dışişleri Bakanlığı, "Almanya Türk Toplumu üyeleri artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekler" açıklamasını yaptı. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:08
Türk vatandaşlarını da ilgilendiriyor... Dışişleri Bakanlığı yeni gelişmeyi duyurdu: Almanya'daki çifte vatandaşlık yasası değişiyor
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Dışişleri Bakanlığı, Almanya’da 27 Haziran’da yürürlüğe girecek kanun değişikliği hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kanun değişikliği ile birlikte "Almanya Türk Toplumu üyelerinin artık Alman vatandaşlıklarını koruyarak, Türk vatandaşlıklarını yeniden kazanabilecekleri" ifade edildi.

Açıklamada, "Almanya’daki tüm Başkonsolosluklarımız anılan tarihten itibaren başvuruları almaya hazır olacaklar" denildi.

Dışişleri'nin açıklamasında, "Almanya’daki Türk toplumunun uzun yıllardır beklediği ve hak ettiği sözkonusu yasal düzenleme, Türk-Alman ilişkileri bakımından olumlu, anlamlı ve değerli bir gelişme" ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeniden Türk Vatandaşlığına Başvuru Süreci" hakkında bilgilendirmeye de yer verildi.


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