Türkan Saylan anılıyor

Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:20

Güncelleme: 12.12.2024 - 13:20

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkan Saylan’ın yol arkadaşı Prof. Dr. Filiz Meriçli ile yapımcı ve yönetmen Nebil Özgentürk'ün katılımıyla Türkan Belgeseli gösterimi ve söyleşi ile anacak.İzmir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu’nda 13 Aralık saat 19.30’da düzenlenecek geceye Yunus Kırılmış da türküler ile katılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi de Prof. Dr. Türkan Saylan’ı isminin verildiği Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde 13 Aralık saat 17.00’de Yılmaz Bozkurt’un arşivinden resim sergisi ve Prof. Dr. Harun Tepe’nin ‘Çağdaş Bir Yaşam Nasıl Mümkündür?’ söyleşisi ile bir anma gecesi düzenleyecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Çocuk Korosu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde saat 20.00’da Türkan Saylan’ı anma konserinde sahne alacak.