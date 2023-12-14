Türkan Saylan’ın 88. doğum günü Muğla’da kutlandı

Yayınlanma: 14.12.2023 - 13:37

Güncelleme: 14.12.2023 - 13:37

Dünya’ya ve Türkiye’ye çok değerli hizmetleri olan, tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) eski genel başkanı Türkan Saylan için 88. doğum gününde Muğla Büyükşehir Belediyesi anma konseri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düzenlenen konsere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Muğla Şube Başkanı Leyla Ural ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“AT KIZ” İLK DEFA DİNLEYİCİSİ İLE BULUŞTU

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Anma konserinde ünlü şef Tolga Taviş’de Türkan Saylan anısına bestelediği “At Kız” eserini ilk defa Muğla Büyükşehir Belediyesi orkestrası ile birlikte sanatseverlerle buluşturdu. Eserini tüm kardelenlere ve güzel Muğla’ya armağan eden Tolga Taviş hayatta insanların kahramanlara ihtiyaç duyduğunu, kahramanlar aracılığı ile insanların fikirler ve erdemlere sarıldığını söyledi. Ömrü boyunca çalışmayı, yardım etmeyi, iyilik yapmayı nefes alıp vermek gibi gören, son saniyesine kadar bu ülkeye hizmet etmiş, dimdik yaşamış Türkan Saylan’ı anmak için beste yapmanın büyük bir gurur olduğunu söyleyen Tolga Taviş bu eseri de ilk defa Türkan Saylan ismini taşıyan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde çalmanın da kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

GÜRÜN: KARDELENLER BİRER TÜRKAN SAYLAN OLARAK ÜLKEMİZE HİZMET EDİYOR

Türkan Saylan anma konserinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün meslektaşı olmaktan gurur duyduğu Türkan Saylan’ı 88. doğum gününde saygı ve özlemle andıklarını söyledi ve onun ismini taşıyan Çağdaş Yaşam Merkezi’ni Muğla’ya kazandırmanın da mutluluğunu yaşadığını belirtti. Başkan Gürün; “Ülkemizin her noktasında karın içinde açan çiçekler kardelenler yetiştiren ve onları Atatürk ilkeleri ile donatarak toplumda kadınların gücünü hissettiren çok değerli doktor, eğitimci hocamız Türkan Saylan bugün 88 yaşında. Onun yetiştirdiği bu cesur kardelenler birer Türkan Saylan olarak ülkemiz için görev yapıyorlar. Kendisi ile tanışma, konuşma fırsatı bulduğum bu güzel insanın ismini yaşatan bir Çağdaş Yaşam Merkezi yapıp burayı farklı özellikleri ile hemşehrilerimle paylaşabilmenin de büyük mutluluğunu yaşıyorum. Türkan Saylan hocamızın 88.yaşını kutluyor, onu bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyorum” dedi.