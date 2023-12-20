Türkeli’de ticari taksi yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
Sinop’un Türkeli ilçesinde ticari taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi K. idaresindeki 57 T 5002 plakalı ticari taksi, Taçahmet köyünde yolun karşısına geçmeye çalışan Fati Ö. (70) isimli yayaya çarptı. Ağır yaralanan Fati Ö., sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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