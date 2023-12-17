Kaldırımdan ilerleyen taksi şoförüne para cezası

Yayınlanma: 17.12.2023 - 10:23

Güncelleme: 17.12.2023 - 10:39

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda, trafik yoğunluğu nedeniyle taksi şoförü, aracın bir lastiğini kaldırıma çıkararak ilerlemek istedi.

O sırada kaldırımdan yürüyen bir kadın, taksiye vurarak tepki gösterdi.

Görüntüler üzerine inceleme başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen taksi şoförüne "Araçlarından sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek" maddesinden 951 lira, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 436 lira olmak üzere, toplam bin 387 lira para cezası uygulandı.