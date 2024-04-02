Türker İnanoğlu’nun sağlık durumunu hakkında açıklama: ‘Hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor’

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin, "Hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.04.2024 - 18:57
Türker İnanoğlu’nun sağlık durumunu hakkında açıklama: ‘Hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor’
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Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı.

Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım."

 

 


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