Türker İnanoğlu’nun sağlık durumunu hakkında açıklama: ‘Hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor’

Yayınlanma: 02.04.2024 - 18:57

Güncelleme: 02.04.2024 - 18:57

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu hastaneye kaldırıldı.

Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Aile büyüğümüz Türker İnanoğlu’nu hastaneye kaldırdık. Kendisi hayatta, yaşıyor. Lütfen aile bireyleri dışındaki haberlere itibar etmeyiniz. Sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmeyi düzenli olarak yapacağım."