Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi’nde İmamoğlu’na destek mesajı

Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:23

Güncelleme: 09.04.2025 - 09:23

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi’nde ortak bir bildiri imzalandı. Zirveye Başkan Dr. Cemil Tugay, Almanya Dışişleri Bakanlığı, Güneydoğu Avrupa, Türkiye, AGİT ve Avrupa Konseyi Direktörü Büyükelçi Michael Reiffenstuel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Alman Şehirler Birliği Başkan Yardımcısı, Hannover Belediye Başkanı Belit Onay ile TBB Başkan Vekili, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda belediye başkanı katıldı. Türkiye ve Almanya’dan belediye başkanlarının imzaladığı bildiride ortak demokratik değerlerin savunulması gerektiğine dikkat çekilerek “Halk tarafından seçilmiş ancak özgürlüklerinden mahrum bırakılmış tüm belediye başkanlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na en içten desteğimizi sunuyor, halk iradesine, hukukun üstünlüğüne ve yerel demokrasiye sahip çıkmanın evrensel bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyoruz” denildi.

TUGAY: KARDEŞ KENT İLİŞKİSİ ÖNEMLİ

Açılış konuşmalarının ardından “Demokrasi ve Özgürlüklerin Güçlü Dinamikleri Olarak Şehirler” başlıklı oturumla devam eden zirvede yerel yönetimlerin şeffaflık, katılımcılık ve iyi yönetişim ilkeleri doğrultusunda daha kapsayıcı ve hesap verebilir şehirler inşa etme potansiyeli ele alınırken, küresel sorunlara karşı ortak çözüm yolları arandı.

“Türk-Alman Belediyeler Arasındaki İş Birliğinin Geleceği” başlıklı ikinci oturumda ise kardeş kent ilişkileri öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bremen ile çok uzun yıllara dayanan bir kardeş kent ilişkisi olduğuna ve göreve başladığında Bremen’i ziyaret ettiğine değinerek “Türkiye ve Almanya arasında göç nedeniyle çok yakın bir ilişki var. Bu altyapı dahilinde çok önemli dostluklar geliştirilebilir. Kardeş kent ilişkisi önemli. İş birliğini benzerliklerimiz ve ortak hedeflerimiz üzerinden geliştirebiliriz. Almanya teknoloji ve bilgide gelişmiş bir ülke. Bizim de kültürel çeşitliliğimiz ve zengin tarihimiz ile turizm anlamında avantajlarımız var” dedi.

İzmir’in kardeş kenti Bremen’in Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte de Bremen’de Türk nüfusun çok yoğun olduğunu belirterek “Şehirler arası kardeşlik ilişkilerinde sivil toplumun etkisi büyük. Kültürel, ticari ve sanatsal alandaki ilişkilerimiz kardeşliğimizi de özel kılıyor. Dünya artık ticari anlamda da bir dönüşümden geçiyor, iktisadi gerçekler biraz değişti. Bremen ve İzmir ikisi de liman kenti. İzmir’de bir Bremen ofisi var. Oradaki hareketlik, aramızdaki ticari bağ bizi mutlu ediyor” diye konuştu. Başkan Tugay ile Andreas Bovenschulte zirvenin sonunda ikili bir görüşme de yaptı.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ORTAK BİLDİRİ

Ayrıca belediye başkanlarının ortak gündemi Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması oldu. Türkiye-Almanya Dostluk Antlaşması’nın 101. yılına denk gelmesiyle tarihi bir anlam da taşıyan zirvede belediye başkanları ortak bir bildiri imzaladı. Bildiride, zirvenin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra halklar arasındaki dayanışma ve ortak demokratik değerlerin ifadesi olduğu belirtilerek şöyle denildi: “Bizler, Türkiye ve Almanya’dan belediye başkanları olarak, şehirlerimiz arasında karşılıklı anlayışı, diyaloğu ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla İstanbul’da bir araya geldik. Bu Zirve, ülkelerimiz arasındaki 100 yıllık diplomatik ilişkilerin yanı sıra, halklarımız arasındaki dayanışma ve ortak demokratik değerlerin bir ifadesidir. Kentler, demokrasinin ve özgürlüklerin yaşandığı ve korunduğu alanlardır. Yerel yönetimler, halk iradesinin doğrudan temsil edildiği, temel hakların savunulduğu ve katılımcı demokrasinin hayata geçtiği öncü kurumlar olarak, özgür ve adil toplumların inşasında belirleyici rol üstlenmektedir.

Bu bilinçle, aşağıdaki temel ilkelere olan bağlılığımızı kamuoyuna duyururuz: Yerel yönetimlerin ve seçilmiş temsilcilerin yasal görevlerini özgürce ve kısıtlanmaksızın sürdürebilmesi, demokratik düzenin vazgeçilmez unsurudur. Her türlü baskı ve müdahaleye karşı halkın iradesini savunmaya kararlıyız. İfade özgürlüğü, seçme-seçilme hakkı ve adil yargılanma ilkeleri tüm yurttaşlar ve yerel yöneticiler için güvence altında olmalıdır. Demokratik toplumun temelini bu ilkeler oluşturur. Kentler arasında iş birliğini teşvik ederek, sadece iyi uygulamaları paylaşmayı değil, aynı zamanda ortak demokratik değerleri de güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu vesileyle, halk tarafından seçilmiş ancak özgürlüklerinden mahrum bırakılmış tüm belediye başkanlarıyla dayanışma içinde olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’na en içten desteğimizi sunuyor, halk iradesine, hukukun üstünlüğüne ve yerel demokrasiye sahip çıkmanın evrensel bir sorumluluk olduğunu hatırlatıyoruz. Belediye başkanları olarak, günümüzün sınamaları karşısında şehirlerimizin küresel ölçekte sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu Ortak Bildiri ile demokrasiye ve toplumsal ilerlemeye katkı sağlayan daha güçlü şehir ortaklıkları kurma konusundaki irademizi ortaya koyuyoruz.”