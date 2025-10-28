Türkiye bahis skandalını konuşurken Sayıştay iki yıldır uyarıyormuş: Sanal bahiste denetim yetersiz

Spor-Toto Teşkilat Başkanlığı’nın Sayıştay raporlarında sanal bahislerin denetimindeki yetersizlikle ilgili ilk tespit, 2023 yılı denetim raporunda paylaşıldı.

Raporda spora dayalı bahis ve şans oyunlarında mevzuata aykırı eylemlerin denetimi konusunda, kurumun bazı ilave düzenlemeler yapması gerektiği belirtildi. Fiziki ve sanal bahis bayilerini denetlemekle görevli Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğünün toplam 8 personelden oluştuğu belirtilen raporda “Türkiye’de 3 bin 408 sabit bayi ve 2 bin 811 gezici bayi olmak üzere toplamda 6 bin 219 bayilik terminalinin bulunduğu ve çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin mevcut olduğu dikkate alındığında, personel sayısının yeterli olmadığı, dolayısıyla daha etkin bir yapılanmaya ihtiyaç bulunduğu ortaya çıkmaktadır” denildi.

‘İLAVE TEDBİRLERE İHTİYAÇ VAR’

Bayilerin denetiminin bayilerden alınan periyodik raporlar üzerinden yapıldığı aktarılan raporda “Ancak, bu raporların yanı sıra, sanal oyuncuların muhtemel manipülasyonlarının önlenmesi, oyuncu hareketlerinin takibi ve kural dışı oyunlarda bulunanların tespiti konusunda ilave tedbirlere ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmektedir. Bu amaçla, Teşkilat Başkanlığı bünyesinde bir bilişim ve teknik kontrol sistemi kurularak, muhtemel manipülatif ve aykırı hareketlerin tespiti açısından oyunların canlı olarak izlenip kontrol edilebilmesinde önemli yarar bulunmaktadır” uyarısı yer aldı.

Başkanlık da Sayıştay denetçilerinin bu uyarısına karşı sanal ortamda oynanan oyunların denetimi konusunda TÜBİTAK ile bir çalışma geliştirdiğini belirtti.

500 MİLYAR ÜZERİNDE KAZANÇ

Buna karşın, Sayıştay’ın aynı tespiti son yayımlanan 2024 yılı denetim raporunda da yer aldı.

Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğünün 8 kişilik personel ekibinin yetersiz olduğu yinelenen raporda, bayi denetimlerinin fiziki bayilerin denetimiyle sınırlı kaldığı kaydedildi. Oysa oyunların yıllık hasılat hacminin yaklaşık yüzde 86’sının sanal bayilerde olduğu belirtilen raporda “2024 yılı hasılat hacminin 581 milyar 496 milyon 912 bin 576 TL olduğu dikkate alındığında, bunun 502 milyar 219 milyon 73 bin 71 TL’lik kısmının sanal bayiler tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu veriler doğrultusunda, başbayi ve sanal bayilerin de fiziki bayiler gibi doğrudan kurum tarafından denetime tabi tutulması ve buna yönelik düzenlemeler yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Bu nedenle sanal bahis bayilerindeki denetimin daha etkin yapılması gerektiği vurgulanan raporda “Muhtemel manipülatif ve kural dışı işlemlerin tespitine yönelik bir teknik kontrol sistemi kurulması konusunda kurum tarafından TÜBİTAK’tan da destek alınmak suretiyle bir çalışma içine girildiği gözlenmiş olup, bu konudaki çalışmalara etkinlik kazandırılarak bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir” görüşüne yer verildi.