Pınar Türenç, Türkiye Basın Konseyi Başkanlığı görevine üçüncü kez getirildi

13 Kasım 2021 Cumartesi, 19:25

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin Levent’teki tesislerinde gerçekleştirilen toplantı, Başkan Pınar Türenç’in konuşmasıyla başladı. Basın Konseyi’nin en üst organının Üyeler Kurulu olduğunu ve bugün yapılacak seçimde 3 yıl için görevlendireceği Yüksek Kurul’un, basın özgürlüğü ve medya etik değerlerinin yaşatılması için taze kanla mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Basın Konseylerinin asıl amacındaki anahtar kelimenin ‘özgürlükler’ olduğunu belirten Pınar Türenç, “Mücadele etmenin kutsal olduğuna inanarak, özgürlükler için çalışmaya kararlıyız. Özgürlüklerin örselendiği, yaşam alanlarımızın her açıdan daraldığı bu süreçte, Basın Konseyi gibi kurumların önemi de daha büyümektedir. Yanlışların karşısında, cesaretle halktan ve yasalardan aldığı güçle susmamayı kendine görev edinenler, yarınlara umutla yürümek isteyenlerdir.

Demokrasilerin vazgeçilmez değeri olan özgür ve bağımsız basın, kuşkusuz olmazsa olmazımızdır. Halkın haber alma ve bilgilenme hakkının kutsallığından taviz vermeden mücadele başlıca görevimizdir” dedi.

Pınar Türenç konuşmasının ardından, Basın Konseyi’nin kurucusu ve uzun süre başkanlığını yapan gazeteci- yazar Oktay Ekşi’yi “Onursal Başkanlık” takdimi için kürsüye davet etti ve belgesini verdi.

OKTAY EKŞİ: BU KADAR AĞIR VE REZİL DÖNEM HİÇ YAŞANMADI

Basın Konseyi Yüksek Kurulu’nun oybirliği ile ‘Basın özgürlüğü ve medya etik ilkeleri için çalışmaları, kurumun yaşatılmasında özverili hizmeti’ nedeniyle “Onursal Başkan” seçtiği Oktay Ekşi de yaptığı konuşmada, Basın Konseyi Başkanlığı’nın bugüne kadar yaptığı tüm görevlerden daha onurlu bir sıfat olduğunu söyledi.

Kurulduğunda birilerinin “15 gün yaşamaz” dediği Basın Konseyi’nin artık kemale erdiğini ve ‘illegal’ diyen seslerin artık kesildiğini vurgulayan Oktay Ekşi, dürüstlükten ve ilkelerden ödün vermeden Basın Konseyi’ni bugünlere daha başarılı şekilde ulaştıran yöneticilere teşekkür etti.

Basın Konseyi’nin kurulduğu yıllara göre bugün görevinin daha zor olduğunu vurgulayan Ekşi, “Basın Konseyi sorumluluğunu onurla taşıyor. Şaşmadan, şaşırtmadan görev yapıyor” dedi.

Konuşmasında Türkiye’de medyanın 190 yıllık tarihinden kesitler sunan ve bu dönemin üçte birine tanıklık ettiğini kaydeden Oktay Ekşi, “Medyamız bugün en karanlık dönemini yaşıyor. Bu kadar ağır ve rezil dönem hiçbir zaman yaşamadı” diye konuştu.

Oktay Ekşi, Türkiye’nin 13 yıldır Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde kendisine 153 ve 155’inci sıralarda ancak yer bulabildiğini, Bangladeş ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin de altında olduğunu hatırlattı.

Bugün medyanın yüzde 95’inin iktidarın kontrolü altında olduğunu, RTÜK ve BİK’in muhalif medyaya ceza yağdıran ‘hükümet sopası’ durumuna geldiğini kaydeden Oktay Ekşi, özgürce gazetecilik için bir araya gelme ve birlikte mücadelenin gerekliliğini vurguladı.

Konuşmaların ardından seçime geçildi ve üç yıllık süre için görev yapacak Yüksek Kurul’un gazeteci kontenjanından 12, okuyucu temsilcisi kontenjanından 14 üye belirlendi.

Siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları mesaj ve çiçek gönderirken, aralarında İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de bulunduğu siyasiler, Türkiye’nin çeşitli illerinden gazeteciler cemiyeti başkanları ve akademisyenler, hukukçular katıldı.

YÜKSEK KURULA SEÇİLENLER

Üyeler Kurulu toplantısında Yüksek Kurul’un gazeteci kontenjanından 12, okur temsilcisi kontenjanından ise 14 üye seçildi. Seçilen üyeler şunlar:

GAZETECİ ÜYELER:

Okşan Atasoy, Tufan Türenç, Doğan Satmış, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Misket Dikmen, Pınar Türenç, Atilla Gökçe, Fehmi Ketenci, Yazgülü Aldoğan, Turgay Noyan ve İpek Özbey.

OKUR TEMSİLCİSİ ÜYELER:

Hüsamettin Cindoruk, Murat Önok, Başar Yaltı, Namık Tan, Yaman Törüner, İlter Turan, Suat Gezgin, Cem Şenler, Muhammed Şahin, Tamer Atabarut, Fatoş Adiloğlu, Hulusi Turgut, Nilay Arat ve Üstün Ünügür.