Türkiye bugün sandık başına gidecek

Yayınlanma: 14.05.2023 - 00:03

Güncelleme: 14.05.2023 - 01:31

Türkiye bugün cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek. Sandıklar Türkiye saatiyle 08.00’de açılacak ve 17.00’de kapanacak. 17.00’de sandık başında sıra beklemekte olanlara da oy kullanma hakkı verilecek.

Gümrüklerdeki oy verme işlemleri de aynı saatte bitecek.

Ülke genelinde 1.094 ilçe seçim kurulunda, 191 binden fazla sandık kurulacak.

Yurt içinde 60 milyon 697 bin seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde yarışacak cumhurbaşkanı adayı sayısı 4, parti sayısı 24, bağımsız milletvekili adayı sayısı ise 151.

Partilerden bazıları, seçime dört ittifak halinde girecek. Bu ittifaklar oy pusulasındaki sıralarına göre:

Sosyalist Güç Birliği İttifakı (TKP, TKH, Sol Parti)

Cumhur İttifakı (BBP, AKP, YRP, MHP. HÜDA-PAR AKP listesinden giriyor)

Emek ve Özgürlük İttifakı (YSP, TİP)

Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti. Demokrat, Gelecek, DEVA ve Saadet partileri CHP listesinden giriyor)

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne dair propaganda yasağıysa dün Türkiye saatiyle 18.00 itibarıyla başladı.

Bu saatten itibaren 24 saat boyunca propaganda yasak olacak. Pazar günü sandıklar kapanana dek propaganda içerikli haber ve yayın yapılamayacak.

Pazar günü 18.00’e kadar seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum yapılması da yasak olacak.

Pazar 18:00-21:00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçime ilişkin açıklamaları yayımlanabilecek.

21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

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