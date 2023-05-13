İstanbul'da metro seferlerine 'seçim' ayarı: Saat 2'ye kadar uzatıldı
Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle İstanbul'da metro seferleri, gece saat 02.00'ye kadar uzatılacak.
Metro İstanbul, seçimler nedeniyle metro seferlerinin uzatıldığını açıkladı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır” denildi.
O hatlar şöyle:
- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
- M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı
- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
- M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı
- M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
- M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı
- M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı
- M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
- M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı
- T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
- T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı
- T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
- F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 13, 2023
Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır:
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı
M2 Yenikapı-Hacıosman…
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