İstanbul'da metro seferlerine 'seçim' ayarı: Saat 2'ye kadar uzatıldı

Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimleri nedeniyle İstanbul'da metro seferleri, gece saat 02.00'ye kadar uzatılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 22:00
İstanbul'da metro seferlerine 'seçim' ayarı: Saat 2'ye kadar uzatıldı
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Metro İstanbul, seçimler nedeniyle metro seferlerinin uzatıldığını açıkladı. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri nedeniyle Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece aşağıdaki hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır” denildi.

O hatlar şöyle:

  • M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı
  • M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı
  • M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
  • M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı
  • M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı
  • M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı
  • M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattı
  • M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı
  • M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hattı
  • T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı
  • T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı
  • T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı
  • F1 Taksim-Kabataş füniküler Füniküler Hattı

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